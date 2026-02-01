Receptionist
Möllstorps Camping AB / Receptionistjobb / Mörbylånga Visa alla receptionistjobb i Mörbylånga
2026-02-01
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Möllstorps Camping AB i Mörbylånga
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Butik och receptionist personal. Möllstorps Camping
Vill du vara med och skapa sommarminnen som gästerna tar med sig hem? Vi söker Butik/receptionist personal till Möllstorps Camping, Kanske det mest uppskattade besöksmålet i Öland. Här får du ett sommarjobb där du står i centrum för gästernas upplevelse och där varje dag bjuder på nya möten och händelser.
DIN ROLL i Receptionen är hjärtat på campingen - det är där gästen börjar och avslutar sin vistelse. Din roll blir därför avgörande för hur väl vi lyckas och vilken känsla gästen får med sig. Du arbetar med in- och utcheckning samt butik, bokningar via mejl och telefon, kassahantering och turistinformation. Du är också den som gästen vänder sig till med frågor och önskemål, vilket kräver att du har god kunskap om både campingen och närområdet.
Arbetet är schemalagt upp till 80 % och innefattar både kvälls- och helgpass. Perioden sträcker sig under (V24-V32).
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET För att lyckas i rollen behöver du ha fyllt 18 år och ha B-körkort. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, eftersom du dagligen kommunicerar med gäster från olika delar av världen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrken - och det är ett plus om du tidigare har arbetat i reception.
Som person är du engagerad, lösningsorienterad och tillmötesgående. Du har gott omdöme och agerar stabilt även när tempot är högt. Eftersom du arbetar i team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du trivs med att ge service och skapa goda relationer.
Vi jobbar mest av allt för andra - men också för varandra. Genom positiv, kunnig och serviceinriktad personal skapar vi trivsel och bra relationer till våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Via mejl
E-post: info@mollstorpscamping.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Möllstorps Camping AB
(org.nr 556452-0707), https://mollstorpscamping.se/
Turistvägen 14 (visa karta
)
386 33 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Möllstorps Camping Jobbnummer
9715967