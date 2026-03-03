Reception- & gästservicechef
2026-03-03
Vill du leda hjärtat i gästupplevelsen i Stöten?
Stöten erbjuder den mest varierade och utmanande skidåkningen i hela Sälen. Med fjällens högsta fallhöjd på 398 meter och ett komplett skidsystem är vi ett självklart val för både nybörjare, familjer och erfarna åkare. Vi växer snabbt och satsar stort med nya liftar, fler boenden, bättre snösystem och fler nedfarter - allt för att möta den ökande efterfrågan som bland annat Scandinavian Mountain Airport bidrar till.
Som reception och gästservicechef hos Stöten i Sälen AB blir du en nyckelperson i våra gästers helhetsupplevelse. Din främsta uppgift är att alltid sätta gästen i fokus och tillsammans med ditt team skapa minnesvärda vistelser - med service och struktur i centrum.
Om rollen
I rollen som reception och gästservicechef leder du arbetsgruppen Reception & Gästservice och ansvarar för att skapa tydliga rutiner, fungerande arbetssätt och goda förutsättningar för både medarbetare och gäster. Du arbetar nära andra avdelningar för att driva ärenden, utveckla samarbeten och stärka upplevelsen Stöten.
Du är en viktig del av våra gästers första och sista intryck - och en ambassadör för Stöten.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som receptionschef ansvarar du bland annat för att:
Stötta och guida medarbetare i det dagliga arbetet
Skapa rutiner, arbetsbeskrivningar och manualer
Ansvara för kompensationer och klagomålshantering
HR-administration samt rekrytering
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett starkt servicefokus. Du trivs i en roll där du får kombinera ledarskap, struktur och operativt arbete. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta - både inom teamet och med andra avdelningar.
Vi söker dig som:
Brinner för service och tycker om att skapa riktigt nöjda gäster
Trivs i en varierad roll där dagarna sällan ser likadana ut
Är strukturerad, noggrann och tycker om att ha ordning och reda
Har lätt för att bygga relationer, både internt och externt
Behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
Har några års erfarenhet av försäljning besöksnäringen och hantering av turoperatörer samt agenter
Har god datorvana och känner dig trygg i MS Office
Gärna har erfarenhet av bokningssystemet R360 (meriterande)
Erfarenhet från service, reception, hotell, besöksnäring eller liknande är meriterande, liksom tidigare personalansvar - men viktigast är din inställning och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vid frågor om tjänsten kontakta Jennie Bergqvist jennie.bergqvist@stoten.se
alt. 0280-75009
Ansökan: Rekryteringen sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta inte med att skicka in din ansökan - ta chansen att bli en del av vårt fantastiska team och bidra till att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster!
Anställningsform: Tillsvidare
Jobbstart: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 31 mars Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jennie.bergqvist@stoten.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556603-9797)
Granfjällsstöten (visa karta
)
780 67 SÄLEN
Jennie Bergqvist jennie.bergqvist@stoten.se 0280-75009
9773432