Reception Halmstad 1-2d/mån
2025-11-04
Vi söker nu en serviceinriktade personer som vill arbeta extra inom reception. Ca 1-2d/månad i Halmstad. Fast schema.
För att jobba på timmar hos Manpower behöver du vara student, pensionär eller ha en annan huvudsaklig inkomst.
Start omg
Löpande
Om uppdragen
Du blir anställd av Manpower och arbetar som uthyrd konsult till olika företag. Uppdragen sker under kontorstid och varierar i upplägg och arbetstider. Arbetsuppgifterna kan till exempel innefatta:
• Reception och kundmottagning
• Post- och godshantering
• Konferensservice
• Vaktmästeri och enklare fastighetsservice
Vi erbjuder
Timanställning enligt vårt kollektivavtal
Fast schema 1-2dagar/mån
Möjlighet att kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning
En personlig konsultchef som stöttar dig i din utveckling
Vi söker dig som:
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. student, pensionär eller deltidsanställd)
• Har god servicekänsla och är flexibel
• Trivs med varierande arbetsmiljöer och arbetsuppgifter
• Kan arbeta dagtid under kontorstider
Tidigare erfarenhet från liknande roller är meriterande men inget krav.
Om Manpower
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
