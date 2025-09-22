Rådgivande expert
2025-09-22
Rådgivande expert - HL7 FHIR
Rollbeskrivning
Vi söker en mycket erfaren konsult som rådgivande expert inom standarden HL7 FHIR till ett uppdrag där du blir en central del i arbetet med att bygga upp en nationell digital infrastruktur inom hälso- och sjukvårdsområdet. Rollen innebär att bidra med expertkunskap, praktisk vägledning och stöd i utvecklingen av standardiserade lösningar för informationsutbyte.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Fungera som rådgivande expert inom HL7 FHIR
Bidra med internationell erfarenhet och best practices i arbetet med digital infrastruktur
Stödja organisationen med analys, metodik och praktisk tillämpning av FHIR-standarden
Samarbeta med olika intressenter för att säkerställa kvalitet och användbarhet i lösningarKvalifikationer
12+ års erfarenhet (kompetensnivå 5)
Minst 5 års dokumenterad internationell erfarenhet av HL7 FHIR
Minst 5 års erfarenhet av praktisk tillämpning av FHIR-standarden
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande
Lång erfarenhet av praktisk användning av FHIR-standarden i olika typer av implementationer
Start/Längd
Start: Efter signering
Längd: 1 år (20 % omfattning)
Plats
Stockholm (delvis distansarbete möjligt enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521147