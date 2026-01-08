Räddningsingenjör/systemledare till Göteborg
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-01-08Beskrivning
Kustbevakningen söker en räddningsingenjör med inriktning dyk- och undervattensmateriel, inom materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, med placering i Göteborg.
Som räddningsingenjör kommer du att arbeta vid miljöskyddsteknikenheten, vilken består av 11 medarbetare som svarar för anskaffning, vidmakthållande och underhåll samt avveckling av Kustbevakningens miljöskydds- och dykerimateriel. Som systemledare samverkar du med andra handläggare inom området.
Miljöskyddsteknikenheten finns i flera delar av landet och står bl a för drift av Kustbevakningens miljöskyddsförråd vilka även fungerar som depåer av miljöskyddsmateriel till fartyg vid miljöoperationer. Vidare arbetar miljöskyddsteknikenheten på strategisk nivå inom sitt specifika område för vidmakthållande nu och i framtiden samt för att kunna hantera förändringar inom vårt ansvarsområde. Som räddningsingenjör arbetar du självständigt med strategisk planering och koordinering men förväntas även delta aktivt i team i projekt eller vid operationer, utbildning eller övning, ibland ombord på fartyg.Dina arbetsuppgifter
Räddningsingenjörens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- vara systemledare och ledare av förvaltning inom dyk- och undervattensmateriel
- vid behov utgöra ett tekniskt stöd till operativa verksamheten inom övning, utbildning och operationer
- leda eller delta i projekt och möten inom aktuella områden i nära samverkan med personal inom eller utanför Kustbevakningen
- vara sammanhållande inom sitt område avseende teknik och vid behov ansvara för planering, resursfördelning, utbildningar, övningar, logistik och information
- delta i uppföljningar inom miljöräddning
- ta fram kravspecifikationer och genomföra upphandlingar, uppföljningar hos leverantörer, leveranskontroller, dokumentation av processen samt ekonomisk uppföljning
- stödja eller själv ansvara för inköp av varor och tjänster
- medverka i olika arbetsgrupper vid utveckling av materiel och metoder
Tjänsteresor är en del i anställningen då du kommer ansvara för Kustbevakningens undervattensteknik nationellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad ingenjör, eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt, samt har erfarenhet av undervattensteknik och dykmateriel. Du har god förmåga att leda projekt och dina egenskaper ska därför vara starka inom planering, kommunikation, engagemang, drivkraft och noggrannhet. Du har hög förmåga att samarbeta och samverka samt skapa och vårda goda relationer - vi lägger därför stor vikt vid bedömning av dina sociala egenskaper, liksom vi sätter högt värde på dina förmågor och egenskaper som behövs för uppdragen och gruppen.
Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra i ett team. Du tar egna initiativ och har ett stort intresse för teknik och utveckling. Du är professionell och ansvarstagande med en ödmjuk inställning.
Vi förutsätter att du har god datorvana tillsammans med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor som bedöms relevanta för tjänsten.
För anställningen krävs körkort klass B.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
