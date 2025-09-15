R&D Manager/Utvecklingschef till Anolytech i Ystad!
2025-09-15
Om rollen
Som Utvecklingschef ansvarar du för att driva vår tekniska utveckling och säkerställa att våra lösningar gällande mjuk- och hårdvara stödjer företagets tillväxt och affärsmål. Du rapporterar till tekniska chefen Fredrik Forslund och ingår i den tekniska ledningsgruppen.
Rollen kombinerar strategiskt och operativt ansvar - från långsiktig planering till praktiskt genomförande. För att trivas ska du både ha ett affärs- och ledarsinne, samtidigt som du brinner för att arbeta hands-on med tekniken.
Några av dina arbetsuppgifter:
Tekniskt ledarskap:
Leda och stödja utvecklingsteam (idag 1 medarbetare, samt externa resurser)
Förena tekniska resurser med affärsmässiga mål
Ansvara för utveckling och implementering av tekniska lösningar
Hålla dig uppdaterad om nya teknologier och utvecklingsmetoder
Definiera strategier och mål för den tekniska anläggningen
Leda och utveckla teknikavdelningen mot verksamhetens visioner och mål
Planera, budgetera och följa upp verksamhetens resultat på lång och kort sikt
Strategisk och operativ planering:
Förstå och adressera affärsbehov
Bidra till strategisk planering för teknikutveckling
Team- och projektledning:
Leda och stödja utvecklingsteam, internt som externt
Ansvara för produktutvecklingsprocessen
Arbeta med projektledning och följa upp prestationer
Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och flerårig erfarenhet av utveckling inom teknikindustrin. Du är van att leda projekt och team och du kombinerar ett strategiskt tänkande med ett praktiskt handlag.
Vidare har du goda ledarkunskaper och stark kommunikativ förmåga. Du är analytisk och lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Du är innovativ, nyfiken och förändringsbenägen, samtidigt som du arbetar strukturerat.
Vi ser gärna att du har god affärsförståelse, så att du kan koppla ihop tekniska lösningar med företagets affärsmässiga strategier och mål.
Kvalifikationer och erfarenhet
Utbildning som el-/automationsingenjör, mekatronik eller liknande
Flera års erfarenhet inom teknikindustrin och med stark teknisk kompetens
Erfarenhet av att leda utvecklingsteam eller tekniska projekt
Kunskap inom el och automation, mekanisk konstruktion och gärna VVS
Du gillar att arbeta hands on med teknik
Du gillar att arbeta i mindre och innovativa bolag
Om Anolytech
Anolytech är en svensk maskintillverkare av desinfektionsteknik för lantbruk, industri och hotell/fastighet. Anolytech har sedan 2005 utvecklat och tagit fram en svensk desinfektionsteknik för bakteriefritt vatten samt hand- och yt-desinfektion som är miljövänlig, enkel och effektiv. Vi är ett företag med fokus på hållbarhet och innovation. Vårt system används idag av kunder i Norden och Europa inom olika branscher. AnoDes är ett väldokumenterat desinfektionsmedel som verkar effektivt mot virus, bakterier, mögel, svampar och sporer.
Anolytechs vision är att vara en del av ett hållbart samhälle där desinfektion är en del av vardagen. Där vi ersatt farliga produkter med ett miljövänligt och hållbart alternativ utan onödiga transporter och farligt avfall.
Ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Sista ansökningsdagen är söndag 28/9.
Anolytech samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
eller 0760-49 53 31
