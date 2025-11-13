Quizvärd hos O'Learys Norrköping
Om tjänsten: Vi söker nu en entusiastisk och engagerad Quizvärd hos O'Learys Norrköping. Som quizvärd hos oss så använder du ett befintligt och inarbetat quiz och står för entusiasm, engagemang och utstrålning när du levererar det till våra gäster.
Om dig: Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som kommer vara stolt medlem i O'Learys-familjen och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Ansvara för att komma förberedd och påläst på veckans Quiz
Driftansvar för Quizet 3 av 4 veckor
Säkerställa att leveransen av quizet håller en hög standard
Ha löpande kontakt med vår Master Quizvärd och hantera eventuella tekniska frågor
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Erfarenhet från Quiz, film, teater, försäljning eller annat yrke där karisma och entertainment förekommer
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta linkoping.vm@olearys.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Start: Januari 2026
Omfattning:3-4 torsdagar i månaden med start i Januari 2026
Arbetstider:Ca 18-22 på torsdagar
Plats:O'Learys Norrköping
Om O'Learys:
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister. Ersättning
