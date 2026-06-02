Quality Specialist
2026-06-02
Möjligheten
Vi växer snabbt och på denna tillväxtresa är det viktigt att säkerställa vårt kvalitetsarbete samtidigt. Vi söker nu efter en Quality Specialist till vår affärsenhet Cooling System i Landskrona. Vi har ett globalt ansvar för utveckling och tillverkning av kylsystem för Power Electronic-applikationer och andra ap-plikationer som kräver vattenkylningssystem med hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Våra kylsystem bidrar till en säker och pålitlig drift där kunden och miljön står i fokus. Produkterna är både projektbaserade och serietillverkade. De största är cirka 5*3*3 m/10 ton och de minsta är cirka 20 kg.
Affärsenheten i Landskrona består idag av engagerade medarbetare med målet att växa ytterligare de kommande åren. På siten har vi förmånen att förutom produktion ha samlat Marknad, FoU, Design, Eftermarknad och Inköp. Det leder till korta beslutsvägar och en bra förståelse för varandras områden.
Vi har påbörjat en fantastisk resa med nya möjligheter. Vi söker nu dig som vill vara med och bli en del av vår tillväxtresa.
Rollen är baserad på plats i Landskrona och arbetet sker huvudsakligen på plats.
Hur du kommer att påverka
Du kommer att leda och analysera kvalitetsutredningar. Arbeta med avvikelser, båda interna, externa och kundreklamationer.
Rollen innebär ett brett samarbete och stöttning inom hela organisationen med fokus på kvalitet och kvalitetsfrågor.
Rollen innefattar även att arbeta med förändringsledning och delta i riskanalyser och arbeta med lokala instruktioner och ISO9001.
Du kommer att delta i processen för godkännande av leverantörer.
Samt att sätta upp kvalitetssystem för olika processer.
Du delar Hitachi Energy grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten
Din bakgrund
Du har en eftergymnasial utbildning kombinerad med erfarenhet av kvalitetssystem och LEAN
Du har förmåga att driva, genomföra och kommunicera lösningar på problem som dyker upp i våra processer.
Vi ser det meriterande om du har tidigare erfarenhet från affärssytemet SAP.
Du behärskar det svenska och engelska språket väl och kan lätt uttrycka dig i både tal och skrift.
Du innehar B-körkort.
Som person är du strukturerad, drivande, målinriktad, lyhörd och har förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper. Du är stresstålig och förstår vikten av att hålla "deadlines", samt ser möjligheter istället för begränsningar. Du är ödmjuk i kontakten med individer både inom och utanför företaget
Vad vi erbjuder
•Kollektivavtal
•Flexibel arbetstid
•Hälso- och friskvårdsbidrag
•Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
•Mentor som stöd under introduktionsfasen
•Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
•Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
•Extra ersättning för föräldraledighet
•Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner
Mer om oss
Är du redo för en ny spännande utmaning? Välkommen med din ansökan redan idag.
Frågor ställs till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
Fackliga kontaktpersoner – Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson, +46 107-38 25 17; Unionen: Claudiu Pop, +46 10 7386870; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hitachi Energy, Landskrona
9941241