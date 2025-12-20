Quality Engineering Lead
Senseworks AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2025-12-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Senseworks AB i Umeå
Vi söker en Quality Engineering Lead som vill ta ett strategiskt och proaktivt ansvar för kvalitet i vår affärskritiska SaaS-plattform för revisions- och redovisningsbranschen. Senseworks utvecklar molnbaserad programvara som används i samhällsviktiga processer, där korrekt data, tillförlitliga flöden och hög kvalitet är avgörande inte bara för våra kunder, utan för samhället i stort.
I rollen får du ett tydligt mandat att driva hur kvalitet byggs in i våra produkter från start. Du arbetar med quality engineering snarare än traditionell testning, med fokus på tidigt kvalitetsarbete, automation och att hjälpa våra team att lyckas med att leverera högkvalitativ mjukvara över tid.
Om rollen
Som Quality Engineering Lead är du ägare av det holistiska kvalitetsarbetet genom hela produktutvecklingscykeln, från discovery till delivery. Rollen handlar inte om att själv testa features, utan om att säkerställa att rätt förutsättningar, arbetssätt och tekniska lösningar finns på plats för att teamen ska kunna leverera med hög kvalitet.
Du arbetar tätt med våra produkt- och utvecklingsteam och kommer ofta in tidigt i utvecklingsprocessen för att:
identifiera risker
hjälpa till att formulera testbara krav och acceptanskriterier
coacha teamen i hur kvalitet byggs in i arkitektur, kod och arbetssätt
Parallellt har du ett strategiskt ansvar för att bygga och vidareutveckla vår testautomation över hela produktlandskapet, så att kvalitet kontinuerligt verifieras på ett skalbart och hållbart sätt.
Exempel på vad du kan komma att arbeta med
Driva och förankra arbetet med att säkerställa kvalitet tidigt i processen i hela produktorganisationen ("shift quality left")
Coacha utvecklingsteam i hur de bygger features med hög kvalitet från start utifrån ett riskbaserat arbetssätt, istället för att kasta på testning i efterhand
Definiera och vidareutveckla en holistisk test- och kvalitetsstrategi för frontend, backend, API:er och dataflöden
Bygga och äga strategin för automatiserad testning
Säkerställa kvalitet och korrekthet i datadrivna system genom att implementera automatiserad testning utifrån kvalitets-strategin
Arbeta med prestanda- och lasttester för att säkerställa skalbarhet och stabilitet i produktion
Samverka med produktledare och arkitekter kring kvalitetskrav, tekniska vägval och prioriteringar
Om dig
Vi tror att du är en erfaren och senior quality engineer som ser kvalitet som ett systematiskt och tvärfunktionellt ansvar, och inte bara som den sista fasen i utvecklingsprojekt. Du trivs i en ledande roll där du påverkar genom kunskap, struktur och coaching men är inte heller rädd att gräva dig ner i koden vid behov.
Du har ett tydligt engineering-mindset och är bekväm med både kod, arkitektur och process. Du har sannolikt arbetat i produktteam där kvalitet varit affärskritisk och där automatisering varit en grundförutsättning. Du har djup förståelse för mjukvaruutvecklingsprocessen och kan ta helikopterperspektivet likväl som att gå ner i detaljerna och resonera kring vilka risker olika typer av förändringar bär med sig.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av quality engineering eller testautomation i produktutveckling
Stark teknisk förståelse för webbaserade och distribuerade system
Erfarenhet av att bygga och förvalta automatiserade tester över hela stacken
Vana att arbeta coachande och stödjande gentemot utvecklingsteam
Förmåga att identifiera risker tidigt och omsätta dem till konkreta åtgärder
Teknisk erfarenhet (meriterande)
Design av teststrategier för enhets-, integrations-, E2E- och regressionstester
Programmering i t.ex. TypeScript, Node.js, .NET eller liknande
Testautomationsramverk som Cypress, Playwright, Selenium eller testcontainers
Testning av REST-API:er och mikrotjänster
Prestanda- och lasttestning, exempelvis med k6
Docker och containerbaserade miljöer
Arbetssätt som TDD
CI/CD
Helst är du baserad i Umeå där stora delar av vårt utvecklingsarbete sker.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en chans att vara en del av ett snabbt växande fintech-företag med stora ambitioner och en produkt som gör verklig skillnad för våra kunder. Vi erbjuder en inspirerande, snabb och samarbetsinriktad miljö där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och påverka både din egen roll och dina arbetsdagar. Du kommer att få jobba med moderna tekniker i ett datadrivet utvecklingsteam.
Att ha en utmärkt kultur och en rolig och engagerande arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och en positiv attityd. Vi strävar efter att skapa en bra miljö för lärande och personlig utveckling och har en personlig utbildningsbudget för varje anställd så att vi alltid får fortsätta lära oss saker.
Vi tror att vi har roligare och utvecklar bättre produkter genom att arbeta mycket nära våra kunder, hela vägen från idé till backlog-prioritering, med ett datadrivet sätt för att ta beslut om vad vi ska bygga härnäst.
Vi anser att det är viktigt att erbjuda lika möjligheter för kvinnor och män eftersom vi tror att mångfaldiga arbetsstyrkor presterar bättre och är mycket roligare att arbeta i. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt team av talangfulla individer och som en del av det får alla anställda möjlighet att delta i vårt aktieoptionsprogram och bli ägare i företaget.
Vi har ett team med kollegor som arbetar från hela världen, men vi trivs också med att träffa varandra ansikte mot ansikte. Vårt kontor i Umeå ligger i Science Parken med 30 sekunders promenad till en av norra Europas största sportanläggningar på IKSU. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme så att du kan träna på arbetstid. Vi har en mycket flexibel arbetsplats där du arbetar när och var det passar dig bäst för att få ihop livspusslet.
Kontaktinformation
Om att arbeta i ett snabbväxande fintech-SaaS-företag som bygger produkter för den internationella marknaden låter spännande, kontakta oss!
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: jobs@senseworks.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senseworks AB
(org.nr 559237-6593), https://www.senseworks.io/
Tvistevägen 47 (visa karta
)
907 29 UMEÅ Jobbnummer
9658187