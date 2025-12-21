Quality Control Manager
Swerl Coffee Roasters söker en engagerad och erfaren Quality Control Manager som vill ta ett helhetsansvar för kvaliteten i hela vår kaffeproduktion. Rollen är central för att säkerställa att varje kopp kaffe som lämnar vårt rosteri håller den höga standard som Swerl står för.
Om rollen
Som Quality Control Manager ansvarar du för kvalitetskontroll genom hela värdekedjan - från grönt kaffe till färdig produkt. Du arbetar nära rosteri, inköp och teamet i stort för att säkerställa konsekvent kvalitet, utveckla processer och driva kvalitetsarbetet framåt.
Ansvara för kvalitetskontroll av grönt och rostat kaffe
Cupping, sensorisk utvärdering och kalibrering
Utveckla, dokumentera och följa upp kvalitetsprocesser
Säkerställa spårbarhet och kvalitetsstandarder
Samarbete med rosteri, inköp och produktion
Bidra till kontinuerlig kvalitetsutveckling och förbättringar
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet inom kaffebranschen, med fokus på specialkaffe
Har erfarenhet av quality control och sensoriskt arbete
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsdriven
Har god kommunikationsförmåga och trivs med ansvar
Har ett genuint engagemang för kaffe och kvalitet
Start: Så snart som möjligt
Start: Så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: beatriz@swerl.se
