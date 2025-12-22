Quality Assurance Manager

Logent Bemanning AB / Chefsjobb / Helsingborg
2025-12-22


Om tjänsten
I denna roll blir din absolut viktigaste arbetsuppgift blir att kontrollera att produkter och processer håller högsta möjliga standard. Du får en nyckelroll gällande att driva och utveckla företagets kvalitet- och produktutvecklingsarbete, både strategiskt och operativt. Huvudsakliga arbetsuppgifter som Quality Assurance Manager:

Underhålla och uppdatera produkt- och artikelinformation i databas

Ansvara för produktmärkning, inklusive översättningar och etiketter med produktinformation

Hantera och utveckla HACCP-system och andra kvalitetsprocesser

Kommunicera med kunder, certifieringsorganisationer och leverantörer

Säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav, policyer samt relevanta certifieringar och kundkrav

För att lyckas i rollen
Vi söker en strukturerad, noggrann och analytisk person. Du har ett intresse för förbättrings- och effektiviseringsarbete och arbetar utifrån gällande regelverk och ett hållbarhetsperspektiv. Att arbeta digitalt är naturligt för dig.
• *****************************************************

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av en liknande roll, till exempel som kvalitetsansvarig, kvalitetschef, QA manager, kvalitetssamordnare eller projektledare

Utbildning och/eller god kunskap inom ISO, BRC, HACCP

Goda kunskaper i Microsoft Office

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av, och/eller kännedom kring, fler certifieringar än ovanstående, till exempel IFS, FSSC 22000, Fair Trade, PEP, RSPO

Mer om rekryteringsprocessen
Den här tjänsten avser en interimanställning, med goda chanser till förlängning. Tillträde omgående. För fler frågor om tjänsten - kontakta rekryteringsansvarig: Sarah Knutsson, Konsultchef, via sarah.knutsson@logent.se.

Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6844186-1761826".

Detta är ett heltidsjobb.

Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta)
254 64  HELSINGBORG

Logent

Sarah Knutsson
Klara.hjalmarsson@logent.se
0704102314

9661595

