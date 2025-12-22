Quality Assurance Manager
Logent Bemanning AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2025-12-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logent Bemanning AB i Helsingborg
, Göteborg
, Götene
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
I denna roll blir din absolut viktigaste arbetsuppgift blir att kontrollera att produkter och processer håller högsta möjliga standard. Du får en nyckelroll gällande att driva och utveckla företagets kvalitet- och produktutvecklingsarbete, både strategiskt och operativt. Huvudsakliga arbetsuppgifter som Quality Assurance Manager:
Underhålla och uppdatera produkt- och artikelinformation i databas
Ansvara för produktmärkning, inklusive översättningar och etiketter med produktinformation
Hantera och utveckla HACCP-system och andra kvalitetsprocesser
Kommunicera med kunder, certifieringsorganisationer och leverantörer
Säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav, policyer samt relevanta certifieringar och kundkrav
För att lyckas i rollen
Vi söker en strukturerad, noggrann och analytisk person. Du har ett intresse för förbättrings- och effektiviseringsarbete och arbetar utifrån gällande regelverk och ett hållbarhetsperspektiv. Att arbeta digitalt är naturligt för dig.
• *****************************************************Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av en liknande roll, till exempel som kvalitetsansvarig, kvalitetschef, QA manager, kvalitetssamordnare eller projektledare
Utbildning och/eller god kunskap inom ISO, BRC, HACCP
Goda kunskaper i Microsoft Office
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av, och/eller kännedom kring, fler certifieringar än ovanstående, till exempel IFS, FSSC 22000, Fair Trade, PEP, RSPO
Mer om rekryteringsprocessen
Den här tjänsten avser en interimanställning, med goda chanser till förlängning. Tillträde omgående. För fler frågor om tjänsten - kontakta rekryteringsansvarig: Sarah Knutsson, Konsultchef, via sarah.knutsson@logent.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6844186-1761826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Arbetsplats
Logent Kontakt
Sarah Knutsson Klara.hjalmarsson@logent.se 0704102314 Jobbnummer
9661595