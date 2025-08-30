QA-Testare inom API/Frontend till Söderberg & Partners!
2025-08-30
Vill du vara med på Söderberg & Partners digitala resa?
Vi söker en noggrann och engagerad QA Engineer till vårt produktutvecklingsteam i Madrid eller Stockholm. Rollen är central då du blir den dedikerade testaren i teamet och ansvarar för att säkra kvaliteten i våra digitala produkter - både på backend (API) och frontend (webb). Du kommer att arbeta nära utvecklare, produktägare och UX-designers, och vara delaktig i hela utvecklingscykeln - från kravställning och design till leverans.
OM TJÄNSTEN
I rollen som QA Engineer blir du den som driver kvalitetsarbetet i teamet. Du kommer att arbeta både med backend (API) och frontend (webb), där du ansvarar för att ta fram teststrategier, bygga upp automatisering och samtidigt säkerställa användarupplevelsen genom manuella tester. Rollen innebär nära samarbete med utvecklare, produktägare och UX-designers, och du är med från start i projekt för att tidigt påverka design och lösningar.
På Söderberg & Partners blir du en del av en kultur som präglas av samarbete, innovation och långsiktighet. Här får du arbeta i moderna lokaler i centrala Madrid eller Stockholm, tillsammans med kollegor som brinner för att utveckla framtidens digitala tjänster. På kontoret i Madrid är alla medarbetare på plats varje dag och i Stockholm har du möjlighet att arbeta 1 dag hemifrån varannan vecka.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för teststrategi inom backend-API:er och webbfronten
• Utföra både manuella och automatiserade tester (med fokus på att bygga upp automation)
• Samarbeta tätt med utvecklare och produktägare för att säkerställa testbarhet och förebygga fel tidigt
• Bygga, underhålla och köra automatiserade testsviter (API & UI)
• Bidra till CI/CD-pipelines med automatiserade kvalitetskontroller
• Delta aktivt i agila ceremonier och representera kvalitet i teamet
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet som QA Engineer (minst 3 år för Mid, 5+ år för Senior)
• Har goda kunskaper i testautomatiseringsramverk (ex. Cypress, Playwright, Selenium, Postman)
• Har erfarenhet av testning av både API:er och webbaserade frontend-applikationer
• Har programmeringskunskaper i JavaScript/TypeScript eller liknande, med fokus på att skriva hållbar testkod
• Har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Är självgående, noggrann och gillar att arbeta i tvärfunktionella team
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av tillgänglighetstester, prestanda- eller utforskande tester
• Kunskap om testdesignmönster (ex. Page Object Model, BDD)
• Erfarenhet av CI/CD-pipelines (ex. GitHub Actions, Jenkins)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
• Problemlösande
Vår rekryteringsprocess
• Academic Work telefonintervju
• Problem & Personlighetstester via Alva Labs
• Tekniskt test & Teknisk intervju hos Söderberg & Partners
• Teamintervju & Slutintervju hos Söderberg & Partners
• Referenstagning & beslut
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Söderberg & Partners bygger på internt utvecklade system vilka är grundbultarna i våra affärsområden. Vi tillhandahåller system inom finansiell analys och rådgivning, investering och förvaltning, pension och försäkring, personalförmåner och lön m.m. Majoriteten av våra utvecklare sitter på huvudkontoret i Stockholm, och vi har även utvecklingshubbar i Göteborg och Madrid. Utvecklingsteamen arbetar tätt ihop och samarbetar i många projekt över affärsområdes- och landsgränser. Tekniken varierar inom olika projekt och inom utvecklarorganisationen har vi både interna och externa kunder. För att serva en geografiskt spridd organisation arbetar vi mestadels webbaserat. Den tekniska miljön är baserad på Microsoft .NET och hostas både lokalt och i Azure, där vi är på väg mot det senare. Teknikstacken inkluderar bland annat C#, Javascript, React, Neo4j, .NET Core, ASP.NET, git och VSTS.
Detta är din chans att bli en del av Söderberg & Partners - ett företag som satsar på innovation, digital utveckling och långsiktiga lösningar för framtiden.
