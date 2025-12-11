QA, Kvalitetsvärderare till APL i Umeå
SallyQ AB / Biomedicinjobb / Umeå Visa alla biomedicinjobb i Umeå
2025-12-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SallyQ AB i Umeå
, Sundsvall
, Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och lagerberedningar samt en ledande kontraktstillverkare inom Life Science-industrin. Med cirka 600 medarbetare på fem siter har APL en central roll i svensk läkemedelsförsörjning. Visionen är tydlig - att göra skillnad för patienter med särskilda behov.
Tillverkningsenheten i Umeå har cirka 140 medarbetare och ansvarar för tillverkning av sterila läkemedel i flera olika beredningsformer, både lagerberedningar och kontraktsprodukter för nationella och internationella kunder. Kulturen på APL präglas av öppenhet, nyfikenhet och en lösningsorienterad inställning.
Just nu befinner vi oss i en expansiv fas där kraven ökar och verksamheten utvecklas, därför behöver vi stärka upp och växa inom QA för att fortsatt säkerställa hög kvalitet och regelefterlevnad i alla led.
Om rollen
Som QA, Kvalitetsvärderare blir du en del av QA Operations, och tillsammans med dina kollegor säkerställer du att APL levererar produkter av rätt kvalitet i rätt tid, i enlighet med GMP och APL:s kvalitetssystem.
I rollen ansvarar du för kvalitetsgranskning, rådgivning och förbättringsarbete kopplat till hela produktens livscykel. Du kommer även representera QA i både kunduppdrag och interna projekt.
Exempel på arbetsuppgifter: Vara med som QA-representant i kunduppdrag, offertarbete och interna verksamhetsprojekt.
Medverka i utredning och bedömning av avvikelser samt följa upp rotorsaksanalyser enligt GMP.
Granska och frisläppa batchdokumentation.
Granska, godkänna och driva förbättringar av satsdokument, SOP:ar och andra kvalitetsdokument.
Delta aktivt i förbättringsarbete av kvalitetssystem och processer.
Utbilda och stötta kollegor i kvalitets- och GMP-frågor.
Din profil
Vi söker dig som brinner för kvalitetsfrågor och har ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Du uppskattar att jobba i projektform och gillar att ställas inför olika QA-frågeställningar. Du är trygg i kvalitetsvärdering och är väl förtrogen med GMP. Har du jobbat mot kunder eller har erfarenhet av produktöverföringar/tech transfer är det en stark fördel för att lyckas i din roll. Du trivs i att samarbeta med andra och tycker om att ta ansvar och skapa resultat.
Kvalifikationer: Apotekarexamen eller motsvarande examen inom kemi, bioteknik, analytisk kemi eller liknande område.
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin, varav någon tid inom kvalitetsvärdering.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Utbildning som uppfyller LVS krav för QP är meriterande.
Erfarenhet av steril tillverkning är meriterande.
På APL värdesätter vi att du är affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande.Publiceringsdatum2025-12-11Så ansöker du
APL erbjuder en ansvarsfull roll som QA, Kvalitetsvärderare där du kommer jobba mot många av APLs kundprojekt. Det innebär ett varierat och dynamiskt arbete med innovativa produkter. Låter detta som nästa steg i din karriär? Tveka inte med din ansökan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Ellinor Crafoord, Senior Rekryteringskonsult på SallyQ 0793554257 eller ellinor.crafoord@sallyq.se
.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Annonsen stänger den 23/12, 2025.
Om APL
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har bland annat till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
APL:s värderingar:
För att trivas i rollen delar du APL:s värderingar - du är affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande. Dessa egenskaper präglar ditt sätt att leda, kommunicera och skapa förtroende - både inom gruppen och i samarbetet med andra funktioner.
Läs gärna mer på www.apl.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
(org.nr 559463-4577) Kontakt
Sandra Bydell Sveder sandra.sveder@sallyq.se 0763199688 Jobbnummer
9638557