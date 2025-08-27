PTP psykolog till Flemingsbergs vårdcentral
2025-08-27
VÄLKOMMEN att arbeta hos oss på Flemingsbergs BVC, beläget i Flemingsbergs centrum med närhet till både bussar och pendeltåg med ca 15 min till centralen.
Vill du stärka vårt psykosociala team? Flemingsbergs vårdcentral saknar din kompetens för att tillsammans med vårt psykosociala team bättre kunna hjälpa patienter i behov av psykosocialt stöd och behandling hos oss.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
På vårdcentralen har vi ett övergripande perspektiv på individen och ansvarar för att stödja personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Som psykolog under utbildning arbetar man under handledning av en legitimerad psykolog. PTP-psykologens huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar psykologiska bedömningar och behandlingar, med fokus på korttidsterapi för tillstånd som ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar, svåra kriser och smärtproblematik.
Anställningsform:
Visstidsanställning i 12 månader. Heltid 100%, deltid kan eventuellt diskuteras. Tillträde i början av
oktober 2025. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Kvalifikationer:
Du som söker ska ha psykologexamen godkänd för tjänstgöring i Sverige, uttagen senast vid
ansökningstillfället. Tidigare arbetserfarenhet och intresse för primärvård är meriterande. Goda
kunskaper i svenska både i skrift och tal.Dina personliga egenskaper
Vi vill att du delar vår ambition att ge fler patienter tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling. Vi värdesätter samarbetsförmåga, engagemang och viljan att utvecklas.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
