Psykolog, Ungas Psykiska Hälsa
2025-12-03
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Partille Ungas Psykiska Hälsa har funnits sedan 2022.
Enheten vänder sig till barn och unga, 6-18 år, med mild till måttlig psykisk ohälsa. Enheten består för närvarande av tre psykologer, en kurator samt två legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer, alla med erfarenhet av arbete med barn och unga. Om du vill läsa mer om uppdraget kan du göra det här: Ungas psykiska hälsa, UPH - Tilläggsuppdrag
Enheten tillhör Närhälsan Partille vårdcentral som är belägen i Partille kommun och ligger centralt i Partille, strax öster om Göteborg. Från centrala Göteborg tar det 10 minuter med tåg. Vi har cirka 11 200 listade patienter som speglar stadsdelens demografi med variation av olika kulturer, socioekonomi och åldrar.
Vi är en kompetent och väl sammansvetsad personalgrupp som har ett gott samarbete och alla är delaktiga i vårdcentralens utveckling. Vi prioriterar kollegialt utbyte och avsätter regelbundet tid för intern fortbildning. Vi är stolta över vår vårdcentral och söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och positiv.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Ungas psykiska hälsa (UPH) har i uppdrag att erbjuda barn och ungdomar med psykisk ohälsa ett tidigt och adekvat omhändertagande. Som psykolog arbetar du i nära samverkan med övrig primärvårdspersonal. Du kommer arbeta med att bedöma, diagnosticera och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt psykosociala faktorers betydelse och utifrån det föreslå och genomföra lämpliga insatser.
Du samverkar med andra aktörer t.ex. skola och socialtjänst där du även deltar på SIP-möten. Behandlande insatser vid nedstämdhet, ångest och självskadebeteenden samt rådgivning, stöd- och krissamtal ingår i ditt uppdrag. Du blir en viktig kontakt för föräldrastöd såväl individuellt som i grupp och genomför även andra gruppbehandlingar som oroshantering, AFFEKT och ABC. Det finns även möjlighet till att utföra arbetet till viss del på distans.
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt, där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta primärvårdsinriktat, vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa
Om dig
Du är legitimerad psykolog med minst ett års klinisk erfarenhet av arbete med barn och unga med psykisk ohälsa.
Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående:
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Stegvis vård
Internetbaserad psykologisk behandling
Gruppbehandling
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på enheten kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
