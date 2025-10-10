Psykolog till Vårdcentralen Ystad
Region Skåne, Primärvården / Psykologjobb / Ystad
2025-10-10
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du ett utvecklande och självständigt arbete där du är del av ett team och bidrar till andra människors hälsa? Då är du varmt välkommen att söka till oss på Vårdcentralen Ystad!
Vi är stolta över vår vårdcentral som är den största offentliga vårdcentralen i Skåne med drygt 15 300 listade patienter inom Hälsovalet. Av dessa är cirka 900 barn listade på barnavårdscentralen (BVC). Vi är 70-talet medarbetare som samarbetar för att ge bästa möjliga vård och service till våra patienter.
På vårdcentralen har vi olika mottagningar bland annat läkarmottagning, sjuksköterskemottagning samt mottagningar inom astma/Kol, äldrevård och diabetes. Vi har även fysioterapeutisk-, arbetsterapeutisk- och psykosocial verksamhet. Vi arbetar redan idag tvärprofessionellt och samarbetet mellan sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, medicinska sekreterare, psykolog och kurator är centralt i vårt viktiga arbete med att ge god vård till Ystads invånare. Vårt mål är att bidra till en god hälsa och livskvalitet för våra patienter genom att de kommer i kontakt med rätt person och får rätt vård och behandling.
Vårdcentralen Ystad har nära till kontinenten, fina badstränder och naturområden och ligger på pendlingsbart avstånd från Lund, Malmö samt ett flertal andra orter i närområdet.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
I rollen som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, behandling och konsultation. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp samt digitalt genom internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Vidare behandlar du patienter med psykisk ohälsa på lindrig och måttlig nivå utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Arbetet bedrivs självständigt, men du kommer även att ha nära kontakt med andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Du erbjuds även regelbunden handledning.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med några års erfarenhet av kliniskt psykologarbete. För tjänsten krävs det att du har språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är ett krav att du ska erbjuda internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT), så har du tidigare arbetat med IKBT ses det som meriterande. Om du har primärvårds- eller specialistpsykiatrisk erfarenhet är detta också meriterande. Därtill är god kunskap inom psykiatrisk differentialdiagnostik önskvärt.
Vi ser gärna att du är en utvecklingsbenägen person som har intresse av att delta i olika förbättringsarbeten. Du har lätt för att samarbeta och vill bidra till vårt goda arbetsklimat. Vidare är du en person som kan arbeta självständigt samt har förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
