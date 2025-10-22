Psykolog till Högdalen vårdcentral (den nya)
2025-10-22
Högdalen vårdcentral öppnar den 3 november 2025 i Högdalens läkarhus, nära tunnelbana och busstation. Vi söker nu en engagerad psykolog som vill vara med och bygga upp vår nya och patientfokuserade vårdcentral.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med ett genuint engagemang för psykisk hälsa hos barn, unga och vuxna. Du brinner för att göra skillnad i människors vardag och vill vara med och forma en ny vårdcentral från start.
Hos oss kommer du att arbeta med både uppdraget "Psykisk hälsa barn och unga" och vuxen primärvårds psykiatri. Du blir en viktig del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, kvalitet och omtanke står i fokus.
Vi söker dig som:
• Legitimerad psykolog.
• Har erfarenhet av arbete inom primärvård eller barn- och ungdomspsykiatri (meriterande men ej krav).
• Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team-
• Bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får vara med och påverka rutiner, arbetssätt och vårdcentralens framtida inriktning.
Anställningsform, omfattning, lön och tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Högdalen vårdcentral - där omtanke och kvalitet möts.
Vi ser verkligen fram emot just din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: faris.ghazal@hogdalenvc.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Doctor FG AB
(org.nr 559386-4076) Kontakt
Verksamhetschef, specialistläkare i allmänmedicin
Faris Ghazal faris.ghazal@hogdalenvc.se Jobbnummer
9569951