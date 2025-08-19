Psykolog till Ätstörningsenheten
Region Västmanland / Psykologjobb / Västerås Visa alla psykologjobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Står ett utvecklande arbete med engagerade och trevliga kollegor på önskelistan? Vi är en stabil, kompetent och trygg arbetsgrupp som månar om varandra. Vår strävan är att våra patienter, anhöriga och samarbetspartners alltid ska få ett bra bemötande och hög professionalitet. Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på Ätstörningsenheten fokuserar du främst på behandlingsarbete genom samtal. Dessa samtal kan ske både enskilt med patienten och tillsammans med familjemedlemmar, när någon i familjen är drabbad av en ätstörning. Ibland arbetar du ensam med patienten, andra gånger tillsammans med en kollega - alltid utifrån vad som är bäst i just det enskilda fallet. En stor fördel med att arbeta på Ätstörningsenheten är att vårt uppdrag är relativt avgränsat, vilket ger oss möjlighet att verkligen specialisera oss på målgruppen och hålla oss uppdaterade med nya forskningsrön. Vi har goda förutsättningar att utföra vårt arbete med kvalitet, samtidigt som vi har tid att reflektera och utveckla verksamheten inom enheten.
Om arbetsplatsen
Ätstörningsenheten är en del av BUP Västmanland. Vi är ett länsövergripande team med fokus på att jobba med patienter som är i behov av specialistvård för ätstörningsbehandling. Vårt mål är att erbjuda vård anpassat efter varje patients specifika behov. Vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet och präglas av ett hälsofrämjande synsätt.
Vår målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Fördelen med att vi arbetar med patienter i ett stort åldersspann är att vi kan bibehålla kontinuiteten i vården. Vi är en stabil arbetsgrupp av sjuksköterskor, psykologer, läkare, behandlingsassistent, sjukgymnast, dietist, medicinsk sekreterare och kurator som hela tiden hjälps åt. På vår enhet har vi öppna dörrar, vilket gör att man aldrig känner sig ensam med ett problem. Vi är mycket stolta över vår verksamhet och målet är att vi ska bedriva en god vård med hög kvalitet som utgår från våra nationella riktlinjer.
För oss är du som medarbetare viktig och vi ser till just dina behov och utvecklingsmöjligheter. Vi har ambitionen att rusta dig med den kompetens du behöver. Som en del i detta erbjuder vi bland annat handledning och relevanta utbildningar.
Vi erbjuder dig:
• Att vara del av ett fantastiskt team där du kommer ha ett nära samarbete med dina teamkollegor.
• Möjligheten att arbeta utifrån en teambaserad behandling.
• Ett varierat och utmanande jobb där du arbetar med en spännande målgrupp.
• Möjligheten att vara ett viktigt stöd för barn och vuxna i deras psykiska och fysiska hälsa.
• anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna via e-post om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma på studiebesök hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta enhetschef Malin Sjögren så ordnar vi det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och ser gärna att du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete. Ytterligare en merit är om du har erfarenhet av familjebehandling och har arbetat med aktuell patientgrupp och dess familjer. God svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Som person så ser vi att du trivs att arbeta i team. Du tar också ansvar för dina arbetsuppgifter och driver på för att få saker att hända. Du gillar att utveckla och förbättra, samt har ett gott bemötande och en empatisk framtoning. Då vi har ett ansvar att dokumentera så vill vi att du är strukturerad, har en förmåga att tänka om vid oförutsedda händelser samt har en förmåga att samverka med olika yrkesgrupper och samverkanspartners.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 september 2025.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Malin Sjögren malin.a.sjogren@regionvastmanland.se 021- 17 56 36 Jobbnummer
9464046