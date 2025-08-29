Psykolog / PTP-psykolog till central elevhälsa
2025-08-29
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Du kommer att ha din organisatoriska tillhörighet i barn- och utbildningsförvaltningen på enheten Centrala barn- och elevhälsan som organiserar psykologer, logoped, speciallärare, kurator, skolsköterskor och skolläkare för förskolan, grundskolan och gymnasiet.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi söker en psykolog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling.
Psykologens uppdrag är att bistå grundskolans enheter med psykologisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer och att bidra i skolutveckling, en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Delta i utvecklingen av den psykologiska elevhälsan
• Handleda och konsultera skolans personal för ökad förståelse, bemötande och kunskap kring olika psykologiska tillstånd
• Genomföra fortbildning av skolans personal
• Genomföra psykologisk bedömning och utredning av elever samt vid behov remittera vidare
• Samverka med elevens vårdnadshavare, skolans personal, andra kommunala aktörer samt externa aktörer, t.ex. Region Västmanland
• Delta i skolornas elevhälsoteam för att tillföra psykologisk kompetens
• Delta i skolans systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete
• Delta i patientsäkerhetsarbetet
• Dokumentation och journalföringKvalifikationer
För att kunna söka tjänsten som psykolog behöver du ha en svensk psykologexamen (5-årig utbildning vid universitet). Vi tar gärna emot en PTP-psykolog och kan erbjuda handledning av erfaren psykolog.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med barn och unga, har kännedom om skolans organisation och styrdokument, samt om du har kunskap kring organisationspsykologi.
Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta med andra professioner och verksamheter, samt att du arbetar strukturerat och systematiskt.
Du är självständig och tar egna initiativ och vi ser att du har en god analytisk förmåga och kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift.
Du känner dig trygg i att översätta och anpassa teoretisk psykologisk kunskap till praktisk tillämpning.
ÖVRIGT
B-körkort och tillgång till egen bil krävs.
För denna tjänst behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer pågår fortlöpande. Ersättning
