Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Heimdal vårdcentral.
Här är vi måna om att tillsammans skapa en god arbetsmiljö för alla 35 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som läkare, distriktssköterskor, specialistsköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har i dagsläget drygt 9000 listade personer i olika åldrar hos oss och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov.
Förutom sedvanlig vårdcentralsmottagning har vi även läkarmottagning, sjuksköterskeledda specialistmottagningar och BVC.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att bedöma och behandla psykisk och beteenderelaterad ohälsa utifrån primärvårdens uppdrag. Fokus ligger på preventiva och tidiga insatser, utifrån vanliga sökorsaker på en vårdcentral. Du jobbar med utgångspunkt i den listade populationens behov med digitala vårdmöten, internet- och gruppbehandling samt fysiska enskilda besök.
Vi arbetar enligt Integrerad Beteendehälsa (IBH) där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta utifrån principerna för IBH. Det innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk- och beteenderelaterad ohälsa. Det innebär också att arbeta med stegvis vård, där insatser sträcker sig från psykopedagogik och råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för vårdcentralens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Handledning av psykologkandidat eller PTP-psykolog kan vara aktuellt.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med KBT steg 1-kompetens, även andra inriktningar kan självklart vara aktuella. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående.
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Integrerad beteendehälsa (IBH)
Stegvis vård
Internetbaserad psykologisk behandling
Gruppbehandling
Vi söker dig som tar initiativ och på ett aktivt sätt vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Vi önskar att du deltar i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen och bidrar som en konsultativ resurs gentemot övriga professioner. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har ett gott bemötande. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
