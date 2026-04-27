Provningsingenjör Mekanik
2026-04-27
Vill du vara med och utveckla framtidens truckar i en teknisk och kreativ roll? Då kan tjänsten som Provningsingenjör inom Test & Verification på R&D Toyota Material Handling Europe vara din nästa utmaning. Hos oss får du en central roll i att säkerställa kvalitet och bidra till framgången för våra produkter.
Som Provningsingenjör kommer du se fram emot att:
Arbeta med riggprovning och livslängdsprovning i våra utvecklingsprojekt
Genomföra fältmätningar och dataanalys
Arbeta med Normprovning
Utveckla metoder och rutiner för effektivisering
Som provningsingenjör hos oss får du arbeta med uppdrag som spänner över hela produktsortimentet, från handtruckar till större lagertruckar med lyftkapacitet över 16 meter. Du kommer arbeta både i nyutvecklingsprojekt och med optimeringsuppdrag av befintliga maskiner samt specialbeställda truckar.
Fältmätningar är ett av våra verktyg för att utveckla våra utvärderingskriterier. Insamlingen av data och analysen av datan är en viktig del för att veta att vi provar på rätt sätt. Fältmätningarna görs med trådtöjningsgivare tillsammans med CAN-data som ger oss information om hur trucken används på olika platser i världen. Resor kan därför förekomma i tjänsten.
Riggprovning och livslängdsprovning sker i servohydrauliska riggar från MTS, i pneumatiska testriggar, skakbanor och shakerprov där du får möjligheten konstruera och anpassa testriggarna så att provobjekten kan provas på ett så effektivt och verklighetstroget sätt som möjligt.
Du kommer att vara en drivande del i utvecklingsarbetet när du utvärderar och analyserar konstruktioner. Som en del av vårt "Toyota DNA" arbetar vi med ständiga förbättringar av metoder och rutiner. Tillsammans med teamet driver du metodutvecklingen och delar kunskaperna inom avdelningen för att vi ska förverkliga vår vision att bli "Indisputable No 1".
Vilka är R&D Toyota Material Handling Europe?
Toyota Material Handling Europe är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår R&D-avdelning i Mjölby arbetar 300 medarbetare med utveckling av våra produkter och tjänster samt nya innovativa lösningar. På Toyota arbetar vi med ett helhetsperspektiv där medarbetarna har ansvar från koncept till färdig produkt.
På Toyota förenar vi klassisk konstruktion med modern teknik inom automation, IoT och AI. Vårt produktutbud sträcker sig från manuella handtruckar till förarlösa fordon med avancerad teknik. På R&D avdelningen arbetar vi med korta utvecklingscykler för att möta efterfrågan på en snabbt växande marknad.
Tillsammans arbetar vi i tvärfunktionella team med agila arbetsmetoder. Vardagen på R&D varvas mellan teori och praktik med stora möjligheter för våra ingenjörer att testa sina nya tekniska lösningar i praktiken i vårt omfattande moderna testlabb. Vår storskaliga produktion ligger vägg i vägg med R&D vilket skapar goda förutsättningar för direkt feedback från produkternas praktiska tillämpning.
Medarbetarna inom R&D beskriver våra chefer och ledare som inkluderande, närvarande och prestigelösa. Vi på Toyota är måna om att skapa ett familjärt arbetsklimat med möjlighet till personlig utveckling och goda karriärmöjligheter.
Mer om dig
Till tjänsten som Provningsingenjör söker vi dig som har/är:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik. Alternativt liknande utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet som provningsingenjör med fokus på mekanisk provning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du blir en del av ett sammansvetsat team som uppskattar att ha roligt tillsammans. Att blanda teoretisk kunskap med praktiskt arbete i vårt provningslabb är något som lockar dig. Du besitter en god problemlösningsförmåga där du i rollen arbetar både med utvecklande och verifierande provning med stöd av våra verifieringsstandarder eller trucknormer.
Det är bra om du även har med dig:
Kunskaper inom CAD (gärna Catia V5)
Dataanalys (gärna IMC Famos) och programmering
Utmattningsprovning
Kunskaper inom PLC system
Din Framtid på Toyota Material Handling Europe
På Toyota Material Handling Europe strävar vi efter att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Vår kultur bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och omsorg är centrala i det dagliga arbetet. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och ta vara på olikheter, vilket stärker vår konkurrenskraft.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid, beroende på tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag och en hållbar restaurang
Vi erbjuder inspirerande utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärsteg som motiverar dig att nå dina mål. Hos oss kan du känna stolthet över dina prestationer och din personliga utveckling.
Vi värdesätter gott samarbete och en stark teamkänsla. Vår arbetsplats är rättvis och säker, där alla medarbetare behandlas med respekt och omsorg.
Hos oss får du en trygg anställning med försäkring, kollektivavtal, ekonomisk ersättning, bonus, föräldralön, löneväxling och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
595 81 MJÖLBY Arbetsplats
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden
Toyota Material Handling
