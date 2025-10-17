Projektutvecklare Ombyggnad
2025-10-17
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Projektutvecklare Ombyggnad Norrköping, MO Ombyggnad Mellersta
Vår ombyggnadsverksamhet är en viktig del för Riksbyggens helhet och för vårt långsiktiga engagemang med våra kunder. Vi söker nu en ny Projektutvecklare med placering i Norrköping.
Hos oss gör du skillnad
Projektutvecklare ansvarar för arbetet i tidiga skeden i projekt, dvs driver och leder arbetet med bearbetning av kunder för införsäljning av underhålls- och ombyggnadsprojekt. Som Projektutvecklare ska du i huvudsak fokusera på att generera affärer med kunder i tidiga skeden och få relationen med fastighetsförvaltningens lokala marknadsområde. Projektutvecklare kan, om behov finns, även agera som projektledare i senare skeden av projekten.
Du kommer att samverka med fastighetsförvaltningens leveranschefer och kundgruppschef för att hitta projektpotentialer och jobba med en flerårsbudget för projekt i ditt område. Projektutvecklaren ansvarar för Ombyggnads deltagande i införsäljningsaktiviteter såsom mässor, kundaktiviteter etc samt representerar Ombyggnad i de lokala samarbetsforum inom fastighetsförvaltningen kring kommande projekt.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Du är utbildad byggingenjör eller civilingenjör eller har flera års arbetslivserfarenhet från fastighets eller entreprenörsbranschen.
Du har flerårig erfarenhet av leda ombyggnadsprojekt. Det är meriterande om du har erfarenhet av Riksbyggens ombyggnadsverksamhet och Riksbyggens ombyggnadsavtal. Som person är du ambitiös, ansvarstagande, och hjälpsam. Du inspirerar, engagerar och motiverar tillsammans med dina kollegor. Det är viktigt att du har goda ledaregenskaper, bra samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina kunder.
Som medarbetare i ett kooperativt företag är det både viktigt att vara affärsmässig samt att ha förmåga att se och möta kundernas behov. Det är viktigt att du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift då din drivkraft och kommunikativa förmåga är nyckeln till ett gott samarbete med såväl kunder som kollegor.
Tjänsten utgår ifrån vårt kontor i Norrköping och geografin för tjänsten är Norrköping, Nyköping, Västervik med omnejd. Tjänsten som är på heltid kräver körkort och tillgång till egen bil. I tjänsten förekommer en del möten på kvällstid.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
