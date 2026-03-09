Projektresurs för schema- och vakanshantering inom Funktionstöd
2026-03-09
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud.
Har du intresse och erfarenhet av vakanshantering, planering och schemaläggning? Vill du arbeta lösningsorienterat och i ett team med andra? Då är det dig vi söker till tjänsten som Projektresurs inom Funktionstöd!
Välkommen till oss
Funktionstöd är en del av Jönköpings kommun socialförvaltning och ansvarar bland annat för gruppbostäder och servicebostäder för personer med olika funktionsnedsättningar.
Organisationen består av områdeschefer, enhetschefer och enhetsadministratörer och vi har kontor på Kasernen vid Asecs-området. Just nu pågår ett projekt inom område Boende LSS samt socialpsykiatri och boendestöd som innebär resurser för att stötta våra enhetschefer och verksamheter i arbetet med schema-, vakans- och bemanningsfrågor.
Ditt nya jobb
Projektet omfattar schemaläggning för personalgrupper i Multi Access och frånvarohantering i Time Care Pool. Som Projektresurs kommer du arbeta nära flera enhetschefer och arbetsgrupper, där du har kontakt med både medarbetare och medborgare från verksamheten. Du bidrar till att hitta lösningar i vardagen genom att boka vikarier och har ett tätt samarbete med Resurspoolen. Du ansvarar även för att hantera scheman enligt gällande lagstiftning, detta med stöd av en bemanningscontroller. Inom arbetsgruppen för Projektresurs samarbetar vi för att utveckla områdets arbetssätt kring bemanningsplanering, inklusive resurspass och samplanering.
Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas under anställningstiden utifrån verksamhetens behov - och du kommer få vara delaktig i att forma rollen. Här har du möjligheten att tillsammans med ansvariga chefer utveckla både rutiner och arbetssätt, samt bidra till verksamhetens utveckling!
Din kompetens
- Du som söker har som lägst en avklarad gymnasieutbildning. Din utbildning kan vara inom administration, ekonomi eller omsorg alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har erfarenhet av arbete med schemaläggning och vakanshantering
- Du har arbetat i verksamhetssystemen Multi Access och Time Care Pool
- Vi ser det som meriterande med erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
- Du behärskar svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakter, dokumentation och inläsning på information som berör arbetet, samt god datavana
Som person är du självgående, ansvarstagande och strukturerad. Arbetet ställer krav på att du är lösningsfokuserad och initiativrik. Du förblir motiverad trots eventuella motgångar där du arbetar tills resultat är uppnådda, samt håller dig lugn i pressade situationer. Viktigt med god lyhördhet samt samarbets- och flexibilitet till olika personer, som du kopplar till uppdraget. Framförallt är du serviceinriktad och har empati, förståelse och respekt för människors olikheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Här erbjuds du ett varierat och meningsfullt arbete med stort utrymme för eget ansvar med tillitsbaserat ledarskap. Du får arbeta nära cheferna och vara delaktig i att bygga upp effektiva processer för ett välfungerande samarbete kring bemanningsfrågor. Vi värdesätter ett gott samarbete, kunskapsutbyte och en stark teamkänsla - och strävar efter en arbetsmiljö där alla bidrar till trivsel och engagemang. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner.
Läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser flera tillsvidaretjänster med arbetstid förlagd dagtid måndag till fredag, och arbetet utförs på plats.
Löpande urval och intervjuer tillämpas, vilket innebär att tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Arbetsprov genomförs under intervjutillfället som en del av processen. I din ansökan vill vi att det finns ett CV och examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg.
Vill du veta mer?
Har du frågor om projektet kan du kontakta Enhetschefer Jenny Franzén och Jonas Ahlgren
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Projektresurs!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
