Projektplanerare till Försvarsindustrin
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-09-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? I rollen som projektplanerare får du vara en central del i pågående utvecklingsprojekt och passar bra för dig som brinner för planering och koordinering. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Tjänsten avser en roll inom ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får möjlighet till att ta stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Du kommer vara en del den generella planeringssektionen inom produktionen av stridsflygplan som bland annat ansvarar för planering av produktion, utveckling, industrialisering och design. Som projektplanerare arbetar du längs med ett helt utvecklingsprojekt för att säkerställa att aktiviteter, resurser och beläggning finns på plats. Du arbetar med analys och uppföljning av artiklar, verktyg och underlag genom hela flödet. Arbetet innebär mycket koordinering med olika tekniska discipliner internt på företaget, och mycket av arbetet sker i IFS.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en för tjänsten relevant yrkeshögskole- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis logistik eller industriell ekonomi
Har något års erfarenhet från projektbaserat arbete, t.ex. som projektplanerare, projektkoordinator eller delprojektledare
Besitter ett intresse och generell förståelse för teknik
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
I den här rekryteringen kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som trivs i att arbeta koordinerande med flera olika kontaktytor. Du bör vara en duktig kommunikatör och ha god förmåga att hämta in information.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping, Tannefors
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9519516