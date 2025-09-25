Projektplanerare | Saab | Göteborg
Experis AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och driven projektplanerare med erfarenhet av materialplanering och produktion? Vi på Jefferson Wells söker nu en projektplanerare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Saab i Göteborg. I rollen som projektplanerare kommer du att vara en nyckelperson i gränssnittet mellan utveckling, inköp, projektledning och produktion. Vill du ta nästa steg i din karriär som projektplanerare? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Göteborg
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under 6 månader med möjlighet till förlängning.
Om jobbet som Projektplanerare:
Som projektplanerare hos Saab i Göteborg kommer du att ha en central roll i att säkerställa att projektens tidplaner följs genom effektiv planering och uppföljning av inköp och tillverkningsprocesser. Du arbetar nära flera olika funktioner och har ett stort ansvar för att kommunikationen mellan projektets olika delar fungerar smidigt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Säkerställa materialtillgång inför produktionsstart.
* Hantera och administrera utfasning av komponenter.
* Ansvara för ändringsorder.
* Kommunicera med projektteam och intressenter.
Den vi söker:
Vi söker dig som är positiv, strukturerad och har ett starkt personligt driv. Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Du har erfarenhet av produktions- och/eller materialplanering och är van att arbeta i affärssystem som IFS eller andra MPS-system.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Erfarenhet av produktion och/eller materialplanering.
* Kunskap om IFS eller andra Manufacturing Planning Systems (MPS).
* God samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "b641a9fa-d92c-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9527099