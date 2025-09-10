Projektör inom kommunikationslösningar
Har du erfarenhet av projektering och planering av tekniska installationer - och vill ta nästa steg i en roll där du bidrar till samhällsviktiga projekt? Combitech i Arboga söker en projektör inom kommunikationslösningar som vill arbeta med uppdrag för Försvarsmakten, FMV och civila kunder. Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse, gärna kunskaper inom el, tele eller installation, och som trivs med att ta ansvar för att driva arbetet framåt - från planering till färdig lösning.
Din roll som projektör inom kommunikationslösningar
Som projektör hos oss kommer du arbeta med en härlig blandning av både ny och äldre teknik inom kommunikationsområdet. Du kommer medverka i rekognoseringar av aktuella projekt, ta fram materiellistor, rapporter, kalkyler och hantera arbetsunderlag för installation. Våra uppdrag består oftast av att implementera ny utrustning eller uppgradera den redan befintliga.
Din huvudsakliga uppgift innebär att hantera och tillgodose kundernas olika behov och önskemål. Under projektets gång kommer du agera som bollplank och teknisk support åt våra resande montageteam, och ni tillsammans kommer se till att projekten går i mål. Utöver det nära samarbetet med montageteamen kommer du även arbeta ihop med logistiker, projektledare samt administratörer. Det mesta av arbetet utförs på kontoret, men då vi inom projektet strävar efter att ha ett nära samarbete med våra installatörer, kommer du vid vissa tillfällen vara med och assistera ute i fält.
Kulturen på vår sektion genomsyras av viljan att vara affärsmässiga och prestationsinriktade med god kvalitet gentemot våra kunder. Dina huvuduppdrag är framförallt kopplade till Svenska Försvarsmakten och FMV, men ibland även till mer civila kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och som trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kommer i huvudsak arbeta enligt etablerade processer, men det förekommer även situationer där du behöver tänka kreativt och hitta egna lösningar. Eftersom vi arbetar nära varandra i teamet, värdesätter vi en stark laganda och en vilja att bidra till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och drivs av att leverera resultat med hög kvalitet.
För att lyckas i denna roll krävs det att du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från installationsyrket, samt om du har arbetat i roller som projektledare eller haft liknande ansvar inom tekniska projekt. Även klättercertifikat för mast och torn, samt kunskaper inom el, tele, radiolänk, IP-installationer eller allmänna transmissionskunskaper är meriterande. Arbetet sker till stor del i word, excel och AutoCAD, så tidigare erfarenhet av dessa program ses som en fördel.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Tobias Pettersson, +46 734469406
