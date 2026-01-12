Projektör för allmän plats
Avaron AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en projektör inom allmän plats till ett uppdrag i kommunal verksamhet. Du kommer att bidra i projektering kopplat till utveckling och förbättring av offentliga miljöer, i samverkan med relevanta intressenter och enligt gällande avtals- och kvalitetskrav.
ArbetsuppgifterProjektering av allmän plats kopplat till aktuellt projektområde.
Säkerställa att leveranser håller överenskommen kvalitet och följer tillämpliga villkor.
Samverka med beställare och andra involverade parter för att stämma av underlag och lösningar.
KravErfarenhet av projektering inom allmän plats.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030665-1785272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680032