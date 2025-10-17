Projektledare-Enheten för metodstöd
2025-10-17
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!
Inom verksamhetsområdet Digitalisering arbetar vi med att ta till vara digitaliseringens möjligheter för att utveckla Gävle kommuns verksamhet. Vi är cirka 30 kollegor som tillsammans driver allt från utveckling av digitala tjänster till förändringsledning, tjänstedesign och processutveckling. Tjänsten är placerad på enheten för Metodstöd.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Som projektledare inom IT ansvarar du för att driva, samordna och leda projekt genom hela livscykeln från idé till implementering och driftsättning. Du leder både större och mindre projekt och uppdrag, ofta kopplade till upphandling och införande av IT-system, men även andra typer av digitaliseringsuppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Planera, driva och följa upp projekt enligt etablerade projektmetoder.
* Leda upphandlingar och implementering av nya IT-system.
* Stötta verksamheter i digitaliserings- och förändringsarbete.
* Bidra med struktur, metodstöd och nytto-/effekthemtagning.
* Arbeta med agila arbetssätt, tjänstedesign och förbättring av processer.
* Samverka med olika delar av kommunkoncernen för att skapa gemensam nytta.
Rollen innebär nära samarbete med verksamheterna och kräver både struktur och nyfikenhet. Du är trygg i att leda, kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter målgruppen. Du arbetar prestigelöst och ser till helheten och du vågar testa nya arbetssätt när förändring behövs.KvalifikationerKvalifikationer
* Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskaper genom erfarenhet.
* Erfarenhet av att arbeta som projektledare inom IT.
* Förmåga att planera, organisera och driva projekt till resultat.
* God kommunikativ förmåga och prestigelös samarbetsstil.
* Förmåga att leda i förändring.
Meriterande:
* Kunskap om LOU och erfarenhet av systemimplementering.
* Erfarenhet av etablerade projektmetoder (exempelvis XLPM).
* Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
* Erfarenhet av uppdrag som involverar både teknik, organisation och verksamhetsutveckling.
Hos oss får du arbeta med uppdrag som gör verklig skillnad där teknik och människor samverkar för att skapa en mer hållbar och effektiv vardag. Vi tror på samarbete, mod och utveckling och du får både ansvar och frihet att påverka.
Vi är en trygg arbetsgivare med bra karriärmöjligheter både inom din yrkesprofession men även inom kommunen som helhet. Dina kollegor besitter en bred och hög kompetens med en stöttande och positiv inställning. Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
