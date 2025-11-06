Projektledare Ventilation till Caeli
Caeli har en växande projektportfölj och söker sin nästa Projektledare. I rollen får du stort eget ansvar i dina projekt, med stöd från riktigt grymma kollegor!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker, i samarbete med Caeli, en projektledare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Caeli
Caeli är ett expansivt företag med personlig atmosfär inriktat på ventilation för kommersiella, offentliga och industriella fastigheter. Målet är att bli det självklara valet för bygg- och fastighetsbolag i Storstockholmsregionen. Här levererar an projekt av alla storlekar med personligt engagemang, högsta kvalitet, miljöhänsyn, och sunda ekonomiska resultat genom hela projektens livscykel.
Caeli har de senaste åren haft en framgångsrik resa, och projektportföljen fortsätter att växa. Därför söker Caeli nu deras nästa projektledare; En affärsdriven och grym projektledare som vill ta nästa kliv tillsammans med företaget.
Vi söker dig som har arbetat som projektledare mot entreprenad tidigare. Du behöver däremot inte ha arbetat med ventilation tidigare; utan vi letar efter dig som är en riktigt bra projektledare!
Du erbjuds:
Som medarbetare hos Caeli erbjuds du en fartfylld vardag med inslag av skratt, frihet under ansvar och möjligheten till att utvecklas. Dina kollegor har lång erfarenhet i branschen och är redo på att dela med sig av all kunskap!
Caeli erbjuder även:
• En viktig roll i en pågående tillväxtfas
• Härliga och kompetenta kollegor som kommer hjälpa dig i utvecklas i ditt arbete
• Goda förmåner i form av semesterdagar, kollektivavtal, hälsoförmåner, bil och bra lön
• Flexibel vardag och mycket frihet i rollen
Caeli hjälper sina kunder att driva ventilationsprojekt för kommersiella, offentliga och industriella fastigheter. Som projektledare kommer du att bli fullt ansvarig för att driva installationsprojekten, med både ett ekonomiskt ansvar så väl som ansvar för kunderna och underentreprenörerna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Ekonomi, så som kalkyl, prognos, fakturering och uppföljning med kund* Kundansvar, projektmöten, byggmöten samt avrapportering av uppdrag och projekt
• Koordinera, styra och leda underentreprenörer i projekten
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet som projektledare inom ventilation* Affärsdriven, gärna att du haft fullt ekonomiansvar över projekt tidigare
• Svenska och engelska i tal och skrift
• God systemvana
• Kunskaper inom AB & ABT samt hantering av ÄTA
• Körkort B
Vi söker en prestigelös lagspelare som trivs i en varierande arbetsvardag med breda kontaktytor. Din serviceinriktning, fokus på kund och din flexibilitet i att hitta lösningar är avgörande. Vidare är det viktigt att du är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer samt känna energi av att bidra till organisationens tillväxt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stocholm, Nacka
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lucas Bryggman
