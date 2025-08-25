Projektledare Väg & Brounderhåll
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-08-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Gävle
, Sala
, Uppsala
, Borlänge
, Gagnef
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektledare inriktning väg & brounderhåll till Trafikverket med stationering i Gävle.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget består i att vara projektledare för förebyggande och avhjälpande brounderhåll i Gävleborgs län. Det innebär både att vara beställare av integrerat brounderhåll i länet samt att hantera projekteringar av brounderhåll och objektspecifika broreparationer eller broutbyten. I projektet ingår att leda projekteringar, ta fram underlag för upphandling, genomföra upphandlingar i samarbete med vår inköpsavdelning samt genomföra upphandlade projekt. Kontakter med övriga Trafikverket, Länsstyrelse, kommuner och allmänhet ingår i uppdraget.
I uppdraget ingår även överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.
Krav (OBS, obligatoriska)
Generella krav på efterfrågad resurs a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. c. B-körkort. d. Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (enligt rubrik). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. f. Krav på minst 1 års arbetserfarenhet (som projektledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med flera entreprenader eller infrastrukturer eller byggherrar där samordningsfunktionen varit en väsentlig del av uppdraget. g. Krav på minst 1 års arbetserfarenhet (som projektledare eller i arbetsledande funktion) från jämförbara uppdrag med aktuellt uppdrag avseende t.ex. projekterings- och byggprocessen. h. Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. i. Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst enligt kraven i steg 3.0. Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
9474537