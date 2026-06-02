Projektledare till ÖstgötaFönster
Om rollen
Det här är en viktig och central roll i ett mindre bolag där du får stor påverkan på både det dagliga arbetet och projektens kvalitet och framdrift.
Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av installationsprojekten och fungerar som navet mellan kunder, montörer, besiktningsmän och övriga involverade parter.
I rollen kommer du bland annat att:
skapa och följa upp tidsplaner för installationer
planera bemanningen och fördela rätt team till rätt projekt
ha löpande kontakt med montörer och stötta dem i projekten
delta i byggmöten och representera ÖstgötaFönster ute hos kund
säkerställa kvalitet och framdrift i projekten
hantera egenkontroller och projektdokumentation
delta vid efterbesiktningar och driva frågor till avslut
ha nära dialog med kunder, entreprenörer och besiktningsmän
Rollen kräver att du är trygg i dig själv och kan skapa förtroende i kontakten med både kunder och yrkesarbetare. Du behöver kunna ta plats, fatta beslut och driva arbetet framåt på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.Publiceringsdatum2026-06-02Profil
Vi tror att du har erfarenhet från bygg, entreprenad eller projektledning och är van vid att samordna människor, planering och projekt i praktiken.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• är strukturerad och bra på att planera • har naturlig pondus och är trygg i dialog med kunder och externa parter • är kommunikativ och tydlig i ditt sätt att leda och samordna • trivs med att ta ansvar och fatta beslut • har ett starkt eget driv och tar initiativ för att föra arbetet framåt • ser möjligheter till utveckling och har ett intresse för affären och verksamhetens fortsatta utveckling • är prestigelös och gillar att arbeta nära verksamheten • har ett starkt kvalitetsfokus och ett lösningsorienterat arbetssätt
Stor vikt kommer att läggas vid personlighet, ansvarstagande, initiativförmåga och förmågan att skapa struktur och förtroende i projekten.
Om ÖstgötaFönster
ÖstgötaFönster är ett familjeägt företag med cirka 25 medarbetare och gedigen erfarenhet inom försäljning, planering och installation av fönster för både större byggnader och villor. Bolaget har monterat svensktillverkade fönster i över 1000 fastigheter och samarbetar med några av branschens främsta tillverkare.
Verksamheten präglas av yrkesstolthet, kunnande och skickligt hantverk där kvalitet och långsiktighet står i fokus. Oavsett om det gäller nyproduktion eller fönsterbyten i äldre fastigheter levererar ÖstgötaFönster trygga och genomtänkta lösningar – från planering till färdig installation.
Som medarbetare blir du en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar, nära samarbete och en prestigelös kultur där man hjälper varandra när det behövs. Här finns en stark gemenskap, hög ansvarskänsla och ett engagemang för att göra ett riktigt bra jobb – både mot kunder och kollegor.
Ansökningsförfarande:
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Susanne Öman, 013-32 94 08 alt susanne.oman@skill.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7832657-2029902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9940931