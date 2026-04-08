Projektledare, tekniska projekt
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen / Byggjobb / Göteborg
2026-04-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Ansvaret för myndighetens lokalförsörjning åligger fastighetsdirektören och dennes fastighetsavdelning. Inom dess Fastighetstekniska enhet finns en sektion för tekniska projekt, där de projektledare som är specialiserade på att driva teletekniska säkerhetsprojekt arbetar.Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Kriminalvården är en hyresgäst med specifika krav om hur våra lokaler och system ska vara utformade. För att leverera funktionella lokaler till kärnverksamheten krävs det att vi är en proffsig kravställare/projektorganisation som ser till verksamhetens behov och beaktar de normer och krav som ska efterföljas. Kriminalvården är alltid byggherre i de tekniska projekten och inte sällan kommer du hamna i situationer där du måste ta egna beslut för att driva projektet framåt.
I rollen som projektledare har du ansvar för att leda teletekniska säkerhetsprojekt och kommer att vara med från kravställning till besiktning. Du kommer att spela en central roll i myndighetens kapacitetsökning genom att exempelvis hantera insamling av krav, leda konsultgrupper samt upphandla och driva entreprenader. Att samverka med olika intressenter, både interna och externa är en stor del av jobbet och huvudfokus är givetvis att säkerställa att projekten levereras i tid, inom budget och med hög kvalitet.
Med din goda erfarenhet förväntas du också bidra till att förbättra arbetsmetoder och effektivisera processer för framtida projekt. Arbetet kan innebära resor flera dagar i veckan till projekten inom aktuell region, företrädesvis med tåg men körkort är ett krav. Tjänsten kan även i undantagsfall innefatta projekt och möten utanför regionen, vilket kan innebära hotellövernattningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du strukturerar ditt arbete och driver dina processer framåt. I ditt arbete har du ett stort mål- och resultatfokus vilket styr dig i allt från prioriteringar till planering och agerande. Samtidigt är du även flexibel och beslutsam och i de fall målen ändrar riktning kan du snabbt ställa om och fatta tydliga beslut, även med begränsad information. Under tidspress visar du ett mycket gott omdöme. Slutligen är du även kreativ och nytänkande. Du kommer ofta med idéer som lätt kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom relevant område alternativt annan utbildning som Kriminalvården bedömer likvärdig
* Flerårig erfarenhet av projektledning i komplexa, installationsintensiva, teletekniska projekt innehållande säkerhetssystem så som exempelvis CCTV-, Inbrott-, Passer- och överordnade ledningssystem
* Erfarenhet och god vana av att leda och styra större projektgrupper
* Goda kunskaper om entreprenadjuridik
* Goda kunskaper om säkerhetsteknik
* Kunskap inom AB/ABT/ABK
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Certifieringar inom projektledning
* Flerårig erfarenhet av projektledning alt. projekteringsledning av komplexa säkerhetsinstallationer
* Erfarenhet av projekt med hög säkerhet i sluten miljö (VK 5D)
* Erfarenhet av liknande arbete inom statlig myndighet
* Erfarenhet av LOU
* Erfarenhet som installationsledare/samordnare
* Erfarenhet från konsultbranschen
* Goda kunskaper om offentlig upphandling
* Goda kunskaper om byggarbetsplatssamordning
* Goda kunskaper om säkerhetsskydd
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Göteborg.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Kontakt
Sektionschef
Emma Eriksson 076-518 87 16 Jobbnummer
9840977