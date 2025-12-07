Projektledare strategiska partnerskap
2025-12-07
Om Barncancerfonden
Barncancerfonden består av sex regionala föreningar och ett riksförbund. Tillsammans arbetar vi med att stödja drabbade, finansiera barncancerforskning, sprida kunskap om drabbades situation och bidra till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer. Sedan 1982 haft vi haft en tydlig uppgift - att bekämpa barncancer med målet att varje drabbat barn ska överleva och leva ett gott liv. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket garanterar att pengarna går till rätt ändamål.
Enheten Företagsinsamling och Givarservice söker en Projektledare strategiska partnerskap. Tjänsten är en fri visstidsanställning under 18 månader med start omgående.
Som Projektledare för strategiska partnerskap ingår du i ett team på totalt 13 medarbetare som tillhör enheten Företagsinsamling och Givarservice. Utöver det arbetar du även gränsöverskridande i tvärteam med både Verksamhetsavdelningen och Hubb för strategisk affär.
Vi söker en Projektledare som ska utveckla långsiktiga samarbeten med företag och organisationer med fokus på att skapa värde som gör skillnad för vår målgrupp. Rollen handlar om att bygga strategiska relationer som stärker Barncancerfondens arbete och bidrar till konkreta resultat för drabbade barn och deras familjer.
Som Projektledare blir du en nyckelperson i att omsätta partnerskap till verklig nytta för verksamheten. Du arbetar nära Projektkoordinator på verksamhetsavdelningen för att säkerställa relevanta samarbeten för aktuella behov och initiativ inom stöd och forskning. Du arbetar också nära Hubben för strategisk affär genom att utforska partnerskap relevanta för hubbens initiativ inom nya affärsmodeller, innovationsprojekt och ekosystemsamarbeten. Du rapporterar till Enhetschef Företagsinsamling och Givarservice.
Vi söker dig som är strategisk, relationsbyggande, nyfiken och är mycket kommunikativ. Det är även viktigt att du delar Barncancerfondens värdeord hopp, mod och ansvar.
Dina arbetsuppgifter:
Identifiera, initiera och utveckla långsiktiga strategiska samarbeten med företag och organisationer, som stärker Barncancerfondens arbete
Delta i hubben för att bidra till synergier mellan insamlingsinitiativ och partnerskap.
Tillsammans med enhetschef ta fram strategier och utveckla strategiska partnerskap
Följa upp och rapportera projektens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat till finansiärer och ledning.
Samordna interna resurser och samarbeta med projektledare, ekonomer och andra nyckelpersoner i organisationen.
Hålla dig uppdaterad om förändringar i finansieringslandskapet och relevanta regelverk.
Formell utbildning:
Högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, teknik, ekonomi, projektledning eller motsvarande.
Meriterande: arbete i/med stiftelser, fonder, myndigheter eller andra bidragsgivare, finansiering av forskning och innovation samt erfarenhet från industri eller offentlig verksamhet.
Egenskaper som gör att du kommer lyckas I rollen:
Delar Barncancerfondens värderingar
Erfarenhet av samordning samt process- och rutinutveckling
God samarbets- och kommunikationsförmåga, både internt och externt
Förmåga att prioritera, se helhet och detaljer
Lösningsfokuserad, mål- och resultatinriktad
Positiv och strävar efter enkla, effektiva processer
Vi erbjuder:
Barncancerfonden är en arbetsplats med cirka 90 engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att göra skillnad. Som medarbetare inom enheten Företagsinsamling och givarservice har du möjlighet att göra skillnad för barn med cancer och deras familjer genom att bidra till insamlingsarbetet. Vi erbjuder en kreativ och ambitiös miljö där du har chansen att påverka Barncancerfondens utveckling och framtid. Vi sitter i nya, moderna lokaler och har en attraktiv arbetsmiljö. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och vi har kollektivavtal via Fremia med bland annat tjänstepension och försäkringar.
På Barncancerfonden ska vi göra allt som står i vår makt för att vår verksamhet ska vara trygg och säker för våra barn. En bakgrundskontroll när du söker jobb sker därför alltid i slutet av en rekrytering hos Barncancerfonden, som ett sista steg innan du får ett jobberbjudande. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av engagemang, framtidstro och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad för drabbade barn och deras närstående, på kort och lång sikt.
På Barncancerfonden vill vi vara en arbetsplats präglad av en mångfald som speglar det samhälle vi är en del av.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum 6/1 2026.
Om du vill ha mer information, kontakta Enhetschef Sara Karlsson: sara.karlsson@barncancerfonden.se
Facklig representant: Elin Bernhard: elin.bernhard@barncancerfonden.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
