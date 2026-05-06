Projektledare Slakthusområdet
A-Search AB / Byggjobb / Nacka Visa alla byggjobb i Nacka
2026-05-06
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Search AB i Nacka
, Karlstad
, Arboga
, Skövde
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden. Atrium Ljungberg finns där Sverige växer, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, är vi förvaltar våra områden med egen kompetent och engagerad personal. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners får Atrium Ljungberg platser att utvecklas och växa i enlighet med visionen - Alla vill leva i vår stad.
Atrium Ljungberg fokuserar på att utveckla och förvalta levande och attraktiva stadsmiljöer och bolagets befintliga projektportfölj möjliggör investeringar motsvarande cirka 40 miljarder kronor. Nu söker vi en Projektledare till Södra Stockholm, där ett av våra stora stadsdelsprojekt i Slakthusområdet pågår.
I Slakthusområdet har Atrium Ljungberg just nu projekt i flera skeden, från tidigt detaljplaneskede till genomförande och överlämning till hyresgäster. Vill du vara med och utveckla Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser? Skicka in din ansökan idag.
Projektledare Slakthusområdet
Atrium Ljungberg söker nu en Projektledare som ska ansvara för att leda genomförandet av projekt i projektområdet Södra Stockholm och framför allt i Slakthusområdet.
Slakthusområdet genomgår en enorm förändring, från stängt industriområde till en öppen och inbjudande stadsdel med arbetsplatser, boende och kultur. Nu pågår flera projekt i området och utbyggnaden fortsätter etappvis med en beräknad färdigställande tid i mitten av 30-talet. I den nya urbana stadsdelen får mat och kultur ta stor plats, samtidigt som den kulturhistoriska miljön varsamt bevaras och utvecklas.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Atrium Ljungberg driver projekt i styrgrupper där du som projektledare arbetar tätt tillsammans med Affärsutveckling, Förvaltning och Leasing. Det är styrgruppens gemensamma uppgift att driva projektet mot uppsatta mål. Som Projektledare arbetar du aktivt enligt bolagets projektprocess och driver projektet mot uppsatta projektmål avseende tid, investering, produkt, hållbarhet och nöjd kund.
Som projektledare kommer du bland annat att:
Driva med byggherrens perspektiv planering, projektering, uppstart, budget/kalkyl, upphandling och genomförande.
Tillsätta, leda och stötta organisationen som ansvarar för genomförandet av projektet.
Handla upp entreprenader, konsulter och annan extern kompetens.
Ansvara för att lagar och föreskrifter efterlevs; arbetsmiljölagstiftning, miljöbalken, plan- & bygglagen etc.
Säkerställa ett framgångsrikt projektgenomförande i hela värdekedjan.
Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt.
Kvalifikationer och erfarenhet
Du är en erfaren projektledare som tidigare lett större kommersiella byggprojekt och entreprenader, gärna både ny- och ombyggnadsprojekt. Dina byggnadstekniska kunskaper är goda och du har även stor fallenhet för affärsmässiga frågeställningar och ekonomi. Du har tidigare erfarenhet av projektering och projekteringsledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från byggherresidan och det är en fördel om du även har arbetat på entreprenadsidan.
Du har en för tjänsten relevant universitets-/högskoleutbildning exempelvis inom byggteknik, väg & vatten, samhällsbyggnad eller liknande. Eftersom det dagliga arbetet sker på svenska behöver du ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.Publiceringsdatum2026-05-06Dina personliga egenskaper
Som person söker vi dig som trivs i en samordnande roll som kräver social kompetens och bra förmåga att skapa goda relationer. Du driver projekt med öppenhet, engagemang och gott ledarskap. Du är en van beslutsfattare, är trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, diplomatisk och lösningsfokuserad. Du har vidare en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer. Genom affärsmässighet och proaktivitet skapar du resultat och framdrift i projektet. Du är trygg i rollen som projektledare och tydlig i beställarrollen mot upphandlade konsulter och entreprenörer.
Avslutningsvis ser vi även att du delar våra värderingar: Långsiktighet, Samverkan, Pålitlighet och Innovativt tänkande.
En arbetsplats att utvecklas på
Hos Atrium Ljungberg blir du en del av en värderingsstyrd organisation där idéer tas på allvar och beslut fattas snabbt. Vi vet att engagerade medarbetare skapar framgång. Därför erbjuder vi en arbetsplats där du kan trivas, utvecklas och göra skillnad.
Du kommer till en arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering, där variationsrikedom i perspektiv, erfarenheter och bakgrund välkomnas, uppmuntras och ses som en tillgång. Vi tror att mångfald och inkludering inte bara berikar vårt arbetsklimat utan också är en nyckelkomponent för att skapa innovativt tänkande och framgång i vår verksamhet.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Atrium Ljungberg med A-Talent Search. Vi kommer att behandla ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ellinor Dam, ellinor.dam@atalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
(org.nr 559019-5680)
Smedjegatan 2c (visa karta
)
131 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Atrium Ljungberg Kontakt
Rekryteringskonsult
Ellinor Dam ellinor.dam@atalent.se 0708468856 Jobbnummer
9894833