Projektledare R&D
Consensus Sverige AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2025-09-09
Har du erfarenhet av att leda tekniska utvecklingsprojekt inom industrin och vill bidra till innovation i en global miljö? Vi söker nu en projektledare till ett spännande uppdrag inom forskning och utveckling (R&D) hos vår kund, ett internationellt teknikbolag i framkant.
Om uppdraget
Du kommer att driva utvecklingsprojekt inom automation och industriella styrsystem, med fokus på att ta fram nya lösningar och förbättra befintliga produkter. Rollen innebär ansvar för projektets hela livscykel, från kravställning och planering till leverans och uppföljning, i nära samarbete med både interna och externa intressenter.
Exempel på ansvarsområden:
Leda R&D-projekt inom automation och industriella system
Ansvara för projektplan, budget, resurser och rapportering
Koordinera tvärfunktionella team inom teknik, produktion och kvalitet
Säkerställa att projekt levereras enligt tidplan, kostnad och kvalitet
Driva förbättringsarbete och bidra till strategisk utveckling
Vem du är
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har stark drivkraft. Du trivs med att ta ansvar och kan navigera i komplexa organisationer.
Dokumenterad erfarenhet som projektledare inom teknisk utveckling/R&D
Erfarenhet från industrisektorn, gärna inom automation eller styrsystem
God förståelse för produktutvecklingsprocesser och tekniska projektmodeller
Erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Certifiering inom projektledning (t.ex. PMP, IPMA eller liknande)
Erfarenhet av Siemens PCS7 eller andra automationsplattformar
Erfarenhet av agil projektmetodik
Teknisk högskoleutbildning inom relevant område
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://www.consensus.nu/konsult/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson på hannes.eliasson@consensus.nu
alt. tel 076 - 112 23 86.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu.
