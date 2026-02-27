Projektledare Logistik - Operativa projekt
Scania CV AB / Civilingenjörsjobb / Södertälje Visa alla civilingenjörsjobb i Södertälje
2026-02-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania CV AB i Södertälje
, Nykvarn
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar. Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Om rollen
Som Projektledare inom OLSTO ansvarar du för att driva strategiska och operativa projekt från uppdrag till implementerad lösning. Rollen är produktionsnära och projekten har vanligtvis en tidshorisont inom ett år; de omfattar tekniska, organisatoriska och digitala förändringar. Rollen kräver regelbunden närvaro på plats vid Logistikcenter Södertälje för att snabbt kunna förankra och implementera lösningar i produktionen. Du arbetar tätt ihop med produktionens operativa nivå för att säkerställa att lösningar kan införas och fungera i praktiken. Rollen innebär att leda förändring, styra intressenter och säkerställa att projektens mål, effekter och resultat uppnås.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för projektstyrning enligt PPS (steg 1-2) och tillämpa PEIP i projektets tidiga faser. Delta i och ansvara för OLST:s planerings- och ekonomiprocesser. Strukturera och leda projektpulser samt ta fram och följa upp projektplaner, milstolpar, budget och resursbehov. Genomföra ekonomisk uppföljning av projekt och investeringar samt säkerställa tydlig rapportering och beslutsunderlag till styrgrupp och relevanta forum.
Driva hållbarhetsinitiativ kopplade till kapacitet och flöden. Delta i utveckling och implementering av digitala verktyg i nära samarbete med Scanias digitaliseringsgrupp - du ansvarar för kravställning, testning och införande i produktionsmiljö.
Leda förändringsarbete och koordinera tvärfunktionella intressenter för att säkerställa leverans och effekt. Säkerställa transparens, dokumentation och löpande rapportering genom hela projektets livscykel. Samarbeta med andra enheter som ansvarar för fleråriga strategiska projekt (t.ex. OLSTP) för att säkra smidiga överlämningar och operativ samsyn.
Om teamet
Vi är ett engagerat team om sju logistikutvecklare som arbetar tätt med produktionen för att utveckla effektiva, hållbara flöden. I teamet kombinerar vi analys, kapacitetsdimensionering, förbättringsarbete och digitalisering - med praktisk förankring i SPS och nära samarbete med produktion, verkstadsteknik och digitaliseringsfunktionen. Du får möjlighet att växa och bidra direkt i produktionen.
Som gruppchef för vårt team är jag engagerad, närvarande och mån om att ge medarbetare ansvar och förutsättningar att utvecklas. Jag arbetar nära teamet, coachar i vardagen och ser till att du får tydliga mål, regelbunden återkoppling och det stöd som behövs för att lyckas - både i operativa förbättringar och i större och mer strategiska aktiviteter. Vi firar framgångar, lär av misstag och prioriterar ett respektfullt, inkluderande arbetsklimat.
Vem är du?
Har relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet. Har dokumenterad erfarenhet av projektledning i komplexa, tvärfunktionella och produktionsnära miljöer. Har erfarenhet av ekonomisk uppföljning av projekt och investeringar. Arbetar datadrivet och kan ta fram tydliga beslutsunderlag; du har god analytisk och strategisk förmåga. Är skicklig i processkartläggning och förbättringsarbete samt van att presentera och förankra strategiska initiativ. Kan hantera flera parallella initiativ med struktur, tydlighet och prioriteringsförmåga.
Du är självständig, initiativrik och ansvarstagande. Du är trygg i att leda människor genom förändring och skapar delaktighet i projektgrupper. Som person är du lösningsorienterad, har god prioriteringsförmåga och kommunicerar väl på alla organisatoriska nivåer.
Meriterande
Genomförd SET-utbildning eller annan ledarskapsutbildning. Erfarenhet av digitaliseringsprojekt och utveckling/implementering av digitala verktyg i samarbete med central digitaliseringsfunktion. Praktisk erfarenhet av SPS, Lean eller andra förbättringsmetoder. Teknisk förståelse för dataanalysverktyg (t.ex. Power BI, SQL eller Python).
Varför Scania?
Ledande roll i att forma och leverera strategiska och operativa förändringar i Scanias största logistikflöden. Möjlighet att påverka digitaliseringsagendan i nära samverkan med central digitaliseringsgrupp. Tillgång till ledarskapsstöd, utvecklingsprogram och möjlighet till SET-utbildning. Konkurrenskraftiga förmåner, flexibilitet i arbetstid/hybridarbete där det är möjligt och fokus på ett hållbart arbetsliv. En inkluderande kultur som värdesätter mångfald, förbättringsarbete och konkret effekt.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar.Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, senast 2026-03-18. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta:
Göran Nikolic Leikas, Group Manager Logistics Development, goran.nikolic.leikas@scania.com
Ta en ledande roll och skapa logistik-magi i Scanias strategiska och digitala omställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976)
151 87 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9769084