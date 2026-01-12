Projektledare kunskapsstöd
Mind (Fören Psykisk Hälsa) / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mind (Fören Psykisk Hälsa) i Stockholm
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att öka kunskap om psykisk hälsa, minska stigma och skapa hopp?
Mind söker en projektledare med fokus på innehållsproduktion till vårt team Kunskap och påverkan. Rollen är central i vårt arbete med att utveckla målgruppsanpassat material som stärker, bekräftar och ger stöd.
Om Mind
Mind är en ideell organisation som arbetar för psykisk hälsa och för att förebygga självmord. Vi erbjuder stöd genom samtalslinjer, sprider kunskap och bedriver opinion- och påverkansarbete. Vår vision är ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska tillstånd blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv.
Projekt om ätstörningar
Just nu pågår ett projekt om ätstörningar som finansieras av Region Stockholm. De aktiviteter som planeras för 2026 är att ta fram innehåll till Mind.se som är kunskapshöjande, stödjande och bidrar till att vidga perspektivet om vem som kan drabbas och att det går att bli frisk. Målgrupper för projektet är personer som lever med ätstörningar, deras anhöriga, samt personer som i sin yrkesroll möter dem.
Om rollen
Som projektledare för Minds kunskapsstöd ansvarar du för att skapa och utveckla innehåll på Mind.se (sidorna Stöd & kunskap). Du säkerställer att materialet håller hög kvalitet, är faktagranskat och följer våra riktlinjer för tonalitet. Initialt ligger fokus på ätstörningar, men rollen omfattar även andra områden inom psykisk hälsa.
Du rapporterar till chef för Kunskap och påverkan och kommer att bli en del av ett team som arbetar med olika projekt och initiativ inom psykisk hälsa, ohälsa och självmord.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Ta fram material som ökar kunskap, minskar skam och stigma och ger hopp.
Ta fram underlag för film, övningar och verktyg.
Säkerställa att befintligt innehåll är uppdaterat och faktagranskat.
Arbeta nära målgrupperna för att förstå deras behov och önskemål.
Samarbeta med externa parter som andra organisationer och forskare.
Representera Mind externt, exempelvis i panelsamtal.
Delta i Minds redaktionsarbete.
Vi söker dig som har
Relevant högskoleutbildning, exempelvis journalist, kommunikatör eller inom socialt arbete.
Kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.
Några års erfarenhet av målgruppsorienterat arbete och projektledning.
Vana vid att samarbeta med andra yrkesgrupper för att nå gemensamma mål.
Förmåga att planera och leverera med struktur och kvalitet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Fördjupad kunskap om målgruppernas behov.
Trivs med att representera externt.
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, resultatorienterad och har god samarbetsförmåga.
Lyhörd, prestigelös och nyfiken.
Bra på att samarbeta med andra, se andras perspektiv och behoven för organisationen som helhet.
Självständig och initiativtagande.
Du är pedagogisk och trygg i att presentera inför grupp.
Vi värdesätter mångfald
En vanlig bakgrund till psykisk ohälsa är diskriminering. Vi vill bidra till att förändra strukturella obalanser och bli mer representativa för vår breda målgrupp. Därför ser vi gärna att du med din bakgrund och erfarenhet kan bidra till ökad mångfald hos oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mind (Fören Psykisk Hälsa)
, https://mind.se/
Karlavägen 108 5TR (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Mind Fören Psykisk Hälsa Jobbnummer
9679413