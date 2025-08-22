Projektledare kontorsflytt myndighet.
2025-08-22
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som är en erfaren projektledare med erfarenhet av större kontorsflytt.
Omfattning: Deltid 50%
Start: 2025-10-20
Längd: 2026-06-30, eventuellt längre.
Detta uppdrag passar dig som vill fakturera från eget bolag som underkonsult.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Myndigheten som finns i Stockholm och Sundsvall står inför ett kontorsbyte.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Digg söker en projektledare som kan leda och agera beställarstöd/konsulterande rådgivning i samband med Diggs
flytt till nya lokaler i Stockholm under 2026.
Uppdraget innebär bl.a. följande:
• Vara en sammanhållande resurs i Diggs planeringsarbete inför och under kontorsflytten.
• Leda Diggs interna arbetsgrupp samt dialog och kontaktperson med externa avtalsparter.
• Bevaka att överenskommelser enligt kravställning och hyresavtal efterlevs.
• Du kommer också operativt delta i arbetet, inte bara leda.
• Involverad gällande säkerhetsfrågor gällande lokaler.
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Du har hög kompetens inom aktuellt område.
• Du har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift, på svenska och engelska.
• Minst fem (5) års erfarenhet av att leda projekt inom ombyggnation, projektering av kontorslokaler
• Minst fem (5) års erfarenhet från projektledning där teknik, kundbehov, juridik och säkerhet är centrala
områden.
• Har erfarenhet av att arbeta som beställarstöd i samband med att planera och genomföra flytt till nya
kontorslokaler.
• Har erfarenhet av att ha dialog med externa avtalsparter och bevaka att överenskommelser enligt kravställning och hyresavtal efterlevs.
Bör krav:
• Har erfarenhet av säkerhetsanpassning av fysiska lokaler för en beredskapsmyndighet eller motsvarande
organisation med högre säkerhetskrav
• Har minst tio (10) års erfarenhet av att leda projekt inom ombyggnation, projektering, flytt av lokaler
Referensuppdrag:
Du behöver i samband med ansökan redovisa ett referensuppdrag som skall ha slutförts maximalt tre (3) år innan denna ansökan.
• om uppdraget inte är avslutat ska det ha pågått i minst sex (6) månader.
• omfatta motsvarande kompetensområde som denna upphandling omfattar
• vara utfört som konsult eller anställd
• visa för vilken organisation som uppdraget genomförts samt innefatta referentens namn, telefon och e-postadress.
• verifiera att du vart projektledare för uppdraget
• ha genomförts på uppdrag av offentlig sektor (statlig myndighet, kommun eller region, d.v.s. en organisation som har en tydligt politisk styrning och där verksamheten finansieras med skattemedel)
Om verksamheten
Tycker du att detta stämmer in på dig? Då ansöker du via länken i annonsen.
Observera kort svarstid.
Välkommen! Ersättning
