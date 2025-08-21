Projektledare | Jefferson Wells | Umeå
Har du lång erfarenhet av projektledning inom industri? Vi på Jefferson Wells söker nu en erfaren projektledare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Umeå. Uppdraget innebär att leda industrialiseringsprojekt inom automation och mekanik. Vill du ta nästa steg i din karriär som projektledare i Umeå? Välkommen med din ansökan till Jefferson Wells!
Ort: Umeå
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 2026-08-31, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som Projektledare:
Som projektledare hos Jefferson Wells, ute hos vår kund i Umeå, kommer du att ha en nyckelroll i industrialiseringsprojekt inom tillverkningsindustrin. Du ansvarar för att planera, leda och implementera tekniska projekt kopplade till automation, mekanik och fordonstillverkning. Projekten omfattar både automatiserade och manuella produktionsprocesser, såsom tung pressning, karossammansättning och målning.
Du kommer att arbeta med hela projektcykeln - från design och upphandling till installation och driftsättning - och ha ett nära samarbete med både interna och externa parter. Rollen innebär även att coacha juniora kollegor och hantera komplexa tekniska utmaningar.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Projektledning inom industrialisering av maskiner och processer.
* Förberedelse av design, specifikationer, tidplaner och kostnadsuppskattningar.
* Upphandling, installation och driftsättning av ny utrustning.
* Övervakning av projektets framsteg och hantering av operativa utmaningar.
* Resurshantering och samordning med interna och externa aktörer.
* Coaching och delegering till juniora medarbetare.
Den vi söker:
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektledning inom tillverkningsindustrin, särskilt inom tung pressning, automatiserad karossammansättning eller målning. Du är van att leda agila team och har arbetat med konstruktionsuppdrag som bidrar till verksamhetsutveckling. Du är självgående, strukturerad och har en god kommunikativ förmåga.
Du har troligen en certifiering inom projektledning och är van att hantera projekt med hög komplexitet och stor påverkan på verksamheten.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Minst 8 års erfarenhet av projektarbete inom relevant område.
* Erfarenhet av att leda agila team och konstruktionsprojekt.
* Specialistkompetens inom industrialiseringsprojektledning.
* Certifiering inom projektledning (exempelvis PMP eller motsvarande).
* Förmåga att hantera komplexa tekniska utmaningar och coacha andra.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
