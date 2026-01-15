Projektledare IT
2026-01-15
Är du en projektledare som brinner för att ständigt förbättra och vill vara med och ta nyutveckling och förvaltning av våra IT-lösningar till nästa nivå? Trivs du i gränslandet mellan IT och verksamhet? Då kan det vara just dig vi söker!
IT-avdelningens projektledare har en nyckelroll i arbetet med att utveckla och säkerställa moderna och verksamhetsstödjande IT-lösningar för hela SLU:s verksamhet.
Om jobbet
På Projektkontoret arbetar idag 14 medarbetare med specialistkompetens inom projekt- och förvaltningsledning, kravanalys, testledning, software asset management och miljöarbete. Som projektledare hos oss ansvarar du för att leda projekt och förvaltningsobjekt med ett helhetsperspektiv och användarfokus inom universitetets olika verksamhetsområden. Det kan variera från att utveckla informationssystem som stödjer nationell miljöövervakning och djurhållning, till att underhålla och förbättra integrerade studentsystem för att säkerställa en god digital arbetsmiljö eller utveckla rapporteringstjänster för artobservationer inom naturvårdsarbetet. Din huvudsakliga uppgift är att leda arbetet med att förbättra och utveckla våra IT-lösningar så att de bäst möter verksamhetens behov.
I din roll kommer du att:
• Ansvara för kostnadseffektiv utveckling och förvaltning inom dina projekt och objekt som genomförs i samarbete med kollegor och leverantörer. Du ser till att lösningarna är tillgängliga, användarvänliga, säkra samt följer gällande lagar, regler och riktlinjer.
• Ansvara för inköp och licenshantering, samt offentlig upphandling
• Ansvara för styrning och kravställning av externa/interna IT-leverantörer
• Stötta verksamheten med IT-perspektivet i olika frågor och initiativ.
• Bidra med IT-relaterade krav vid upphandlingar och inköp av IT-lösningar.
• Planera, prioritera och genomföra aktiviteter inom ramen för ditt projekt eller objekt.
• Samordna mål, uppdrag och aktiviteter med andra projekt och objekt.
• Beräkna, följa upp och rapportera kostnader för dina projekt och objekt till portfölj- och objektledning.
• Ta fram dokumentation, såsom projektplan, förstudierapporter, förvaltningsplaner och beslutsunderlag för förändringar och initiativ och presentera dessa för beställare och styrgrupp.
• Ansvara för samordning och avtalsuppföljning gentemot externa IT-leverantörer.
Vi arbetar agilt och i DevOps-kontext. Tjänsten är placerad i Alnarp. Resor ingår i tjänsten.
Vem är du?
För att passa in i rollen behöver du vara en naturlig ledare med förmågan att effektivt leda projekt och verksamhetsutveckling samt att driva igenom fattade beslut. Du är tydlig, pedagogisk och kan kombinera en teknisk orientering och IT-kompetens med verksamhetsutveckling och ett strategiskt helhetsperspektiv. Du förstår samspelet mellan medarbetare, processer, IT-lösningar och regelverk samt hur de tillsammans skapar värde. Du är lyhörd, kreativ och analytisk i din problemlösning. Du tar helhetsansvar, är kommunikativ och har förmågan att samverka med olika funktioner, både inom IT-avdelningen och hos verksamheten.
För att lyckas i tjänsten som projektledare krävs det att du har:
• högskola/universitetsexamen inom ex. systemvetenskap, alternativt annan teknisk bakgrund eller kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• flerårig erfarenhet av inköp och licenshantering, samt offentlig upphandling
• erfarenhet av styrning och kravställning av externa/interna IT-leverantörer
• erfarenhet av ekonomisk uppföljning och automatisering/digitalisering
• dokumenterad erfarenhet av leveranser av systemstöd i roller som projektledare, produktledare, förvaltningsledare, objektledare, systemförvaltare, teknisk koordinator eller motsvarande kompetens.
• projektledarutbildning i projektmodell PPS
Då all vår dokumentation är på svenska behöver du tala och skriva svenska flytande.
Det är meriterande om du har:
• arbetat på universitet eller annan statlig tjänst
• en SAFe-certifiering
• arbetat med pm3 eller liknande förvaltningsmodell
• erfarenhet av Antura
• erfarenhet av TopDesk eller annat ärendehanteringssystem
Publiceringsdatum2026-01-15
På IT-avdelningen arbetar vi med både grundläggande IT-tjänster och anpassade digitala lösningar. Vi medverkar och stödjer universitetets behov i allt från forskning till undervisning vilket är både utmanande och komplext. Vi är en stor avdelning med bred kompetens och hos oss har du goda möjligheter att utvecklas. Genom att fokusera på samverkan, innovation och säkerhet levererar vi en modern teknisk miljö till nytta för verksamheten.
Högt på agendan är utmaningar som handlar om IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-28.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
Ersättning
