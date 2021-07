Projektledare IT - MTR Tunnelbanan AB - Datajobb i Stockholm

MTR Tunnelbanan AB / Datajobb / Stockholm2021-07-06MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. I Sverige är vi över 5500 kollegor som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, snabbtåget MTRX mellan Göteborg och Stockholm, fordonsunderhållsbolaget MTR Tech och MTR Facility Management, samt från december 2021 även drift och underhåll av Mälartåg. Vårt uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman och utveckla hållbara samhällen.För mer information om MTR besök www.mtrnordic.se. MTR Nordic är koncernbolaget för MTR Nordic Group som inkluderar MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Tech, MTRX och MTR Facility Management. Inom koncernbolaget samlas koncernens gemensamma stöd- och ledningsfunktioner som tex. lön, IT, finans, verksamhetsutveckling, HR och Kommunikation.2021-07-06Du kommer agera som förstudieledare/projektledare för våra projekt hela vägen från att driva spännande analyser, till att leda design, planera projekt, leda och styra utveckling, samt säkra så leveranserna uppfyller kraven hela vägen till mottagande verksamheten. Våra projekt innebär ofta framtagning, eller anpassning av systemapplikationer. Arbetet innehåller även ko-ordinerande dialoger med leverantörer som med våra uppdragsgivare, interna som externa.Vi använder oss av en kombination av agilt arbetssätt i men även traditionellt arbetssätt för att kunna säkra investeringsbeslut och realisera ny basarkitektur.Huvudsakliga uppgifter:Driva förstudier och analyser som ska komma fram med realiseringsförslag på behov från verksamheten. Aallt från att leda, paketera och samordna framtagning av behov och krav tillsammans med verksamheten, samt tillsammans med våra arkitekter/förvaltare matcha detta mot övergripande tekniska lösningar baserat på vad som redan finns, bör tas fram eller köpas in.Bidrar med att tydliggöra leveranserna. Du skapar och tydliggör tillhörande aktiviteter tillsammans med utförarna (ex. vårt utvecklingsteam, BI-team, integrationsplattform eller tekniska driftlösningar), och kravställarna på våra bolag (verksamhetsutvecklare) för att sammanställa en projektplan som säkrar största möjliga leverans och kvalitet för pengarna.Leda vår egen mjukvaruutveckling i form av projekt, delprojekt i större verksamhetsutvecklingsprojekt samt aktiviteter och säkra leverans.Bidra med ledning av projektresurser som arkitekter och utvecklare, samarbetar med team-ledare och chefer, använder metoder som riskhantering och ändringshantering, följer upp och rapportera mot plan till sponsor och styrgrupp, samt hela tiden säkrar så vi löpande levererar enligt överenskomna mål till verksamheten.Säkra leveransacceptans för att säkra kvalitet, liksom leda förvaltare, verksamhet och drift för att säkra driftsättning av releaser, införande och överlämning så effektivt och säkert som möjligt. Efter leverans är det väldigt viktigt för oss med uppföljning.På IT avdelningen arbetar idag ca 30 personer, uppdelat i fyra mindre enheter där du ingår i IT avdelningens projektteam. Tjänsten är på heltid och du kommer att utgå från vårt huvudkontor på Kungsholmen (under Corona arbetar vi givetvis mer digitalt och utgår från kontoret varannan vecka). Du rapporterar till CIO samt status till styrgrupper och projektansvarig IT.Som person vill du utvecklas, är pragmatisk och resultatfokuserad, samt en vilja att nå bra IT-lösningar och resultat för MTR. För att kunna göra detta bör du vara strukturerad, drivande och proaktiv med förmåga att ständigt hitta lösningar, samt mycket intresserad av projekt med IT-påverkan. Du rör dig med lätthet mellan teknik och verksamhet, samt att arbeta med medarbetare på olika nivåer och olika teknisk kunskapsnivå. Du är analytisk samtidigt som du har god förmåga att skapa projektinformation och presentera den på ett sätt som skapar förtroende och förståelse.Da arbetet innebär många kontaktytor ställer vi höga krav på din pedagogiska förmåga.Minst fem (5) års erfarenhet av att leda förstudier/projekt inom ITEn bakgrund inom ett antal av områdena; förstudieledning, lösningsarkitektur/systemering, kravhantering, IT-projektledning, IT-utveckling och testKunskap om de olika tekniska byggblocken runt IT-utveckling, dvs teknisk projektledningFörmågan/viljan av att själv och tillsammans med andra, ta fram relevanta beslutsunderlag baserat på dokumenterade analyser av affärsnytta och teknikval.Förmågan/viljan att styra projekt med IT-påverkan mot verksamhetens mål och nyttaFörmågan/viljan att sätta upp rätt nivå på krav och lösningar för att lyckas med projektErfarenhet/viljan m.h.a. granskningar och test kvalitetssäkra leveranserErfarenhet/viljan av att slutföra och validera nyttan av projekt.God kunskap i en standardprojektmodell och relevant utbildning/erfarenhet av projektledningGod förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelskaRelevant akademisk utbildning som systemvetare eller motsvarandeÖVRIGTMed oss på MTR gör du skillnad i människors vardag och för samhället omkring oss. Vi utmanar gamla sanningar och hittar nya lösningar för att utveckla oss själva och de samhällen där vi finns. Det har gjort oss till ett av världens ledande tågbolag. Våra värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat. De hjälper oss att skapa säkra resor, nöjda kunder och medarbetare som trivs. Vi är ett stort bolag vilket ger dig ett brett nätverk och möjligheter att utvecklas.Som anställd hos MTR Nordic erbjuds en rad förmåner så som SL-årskort och Ticket Rikskort, båda till förmånsbeskattning. Förutom friskvårdsbidrag kan vi erbjuda rabatter hos flertalet träningsanläggningar och företag inom friskvård. Du har möjlighet att nyttja två massagetillfällen per år och kostnader för läkarbesök ersätts upp till högkostnadskort. Välkommen med din ansökan i form av ett CV samt besvara några urvalsfrågor. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Alexandra Påhlman, rekryterande HR Partner, via alexandra.pahlman@mtr.se Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.Urval och intervjuer sker löpande. Som ett led i rekryteringen använder vi oss urvalstester. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-20