Projektledare inom vägunderhåll
Vill du använda din praktiska erfarenhet inom väg- och anläggning till något större? Hos oss får du projektleda viktiga insatser för drift och underhåll av det statliga vägnätet och därmed bidra till att samhället fungerar oavsett väder eller årstid.
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare leder du arbetet i ett eller flera BAS-kontrakt innehållande samhällsviktiga uppgifter. Arbetet utförs året runt av våra upphandlade entreprenörer, så att våra statliga vägar är framkomliga och trafiksäkra för alla.
Du leder arbetet från ax till limpa - från strategisk planering till operativ samordning. Det kan handla om snabba beslut vid extremväder, men också om att bygga långsiktiga planer för underhåll och investeringar. Även arbeten inom andra teknikslag kan komma att bli aktuella, exempelvis vägmarkeringsuppdrag, mindre anläggningsprojekt och kulturmiljöåtgärder med mera.
Du leder ett internt projektteam med projektingenjör, underhållsingenjör/byggledare, leveransuppföljare, controller, underhållsplanerare och miljöspecialist. I den dagliga kontakten med entreprenör och kunder ser du till att ditt/dina BAS-områden levererar samhällsnytta i vardagen likväl som i extremlägen då ni behövs som allra mest. Vidare har du även samarbeten med inköp, kommunikation, nationella samordnare inom väg samt våra teknikstöd.
I rollen ingår bland annat:
Att hålla i byggmöten och följa upp leveranser
Ekonomisk uppföljning inom ramen för ditt budgetansvar
Uppföljning av kvalitet, tid och kostnad i projekten
Tillståndsbedömning och planering av åtgärder
Upphandling av konsulter och entreprenörer i samverkan med inköpsstöd
Kontakt med entreprenörer, kunder och media
Jag som kommer bli din chef, Christer Nederman Runbäck, arbetar med att bygga en hållbar organisation kring vårt drift- och underhållsansvar. Detta genom ett nära ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och ett högt engagemang, som jag hoppas att du vill vara med och bidra till!
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
BAS-områdena som du får ansvara för ligger i Örebro län och därmed är kortare resor över dagen en naturlig del av uppdraget.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Kvalifikationer
Vem är du?
För att trivas och vara framgångsrik i rollen behöver du vara en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl externa parter och skapar goda samarbeten som håller över tid. Du är van att andra vill ha er hjälp och är därmed duktig på att prioritera, delegera och planera på ett sätt som skapar mesta möjliga nytta. Att vara proaktiv och strukturerad i sina åtaganden och kunna analysera situationer utifrån såväl detalj- som helhetsperspektiv, ser vi också som viktiga framgångsfaktorer i projektledarrollen.
Vi söker dig som har
några års aktuell erfarenhet inom drift- och/eller underhåll av väg i roll som exempelvis projektledare eller erfaren projektingenjör, med ansvar för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning i projekt
kunskaper inom entreprenadjuridik (AMA/AF/MER) samt erfarenhet av att självständigt hantera dessa frågor
mycket god datorvana och förmåga att använda Office-paketet och andra projektrelaterade programvaror
mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för manuellt växlad personbil
högskoleutbildning om 180hp (120p) inom teknik, väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
Meriterande
några års erfarenhet från entreprenörssidan som platschef/arbetsledare, alternativt erfarenhet som byggledare eller leveransuppföljare inom vägunderhåll
erfarenhet av att arbeta med större tvärfunktionella projekt, med flertalet inblandade teknikområden/samarbetspartners som behövt samordnas
erfarenhet av arbete med vinterväghållning
erfarenhet av att projektera/planera anläggningsprojekt ur ett livscykelperspektiv
