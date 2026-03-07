Projektledare inom vägunderhåll
Vill du använda din praktiska erfarenhet inom väg- och anläggning till något större? Hos oss får du projektleda viktiga insatser för underhåll av det statliga vägnätet och därmed bidra till trygga och smidiga resor och transporter - nu och i framtiden.
Projektledare inom vägunderhållPubliceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Som projektledare leder du flera projekt inom vägunderhåll, som en del av den ökade satsningen på det svenska vägnätet.
Du leder arbetet från ax till limpa - från strategisk planering till operativ samordning samt garantiuppföljning. Projekt som du kan komma att bli ansvarig för är till exempel utbyte av vägräcken för att säkerställa trafiksäkerheten, utbyte av äldre viltstängsel och större trumbyten med mera. Arbetsuppgifterna och projekten varierar över tid, vilket ställer krav på att du är nyfiken och motiverad av att ständigt lära dig nya saker. Geografiskt är projekten belägna i Region Mellersta (från Säffle till Gävle). Projekten ligger oftast i budgetspannet 1-20 mkr och du har ofta igång flera projekt parallellt med varandra under året.
Du driver projekten självständigt med stöttning byggledare och övriga projektledare vid behov. Vidare har du även samarbeten med inköp, kommunikation, nationella samordnare inom väg samt våra teknikstöd.
I rollen ingår bland annat
Avropa projekteringar, alternativt utföra egna enklare projekteringar
Upphandling av konsulter och entreprenörer i samverkan med inköpsstöd
Tillståndsbedömning och planering av åtgärder
Att hålla i startmöten, byggmöten och följa upp leveranser
Ekonomisk uppföljning inom ramen för ditt budgetansvar
Uppföljning av kvalitet, tid och kostnad i projekten
Kontakt med entreprenörer, kunder och media
Jag som kommer bli din chef, Christer Nederman Runbäck, arbetar med att bygga en hållbar organisation kring vårt drift- och underhållsansvar. Detta genom ett nära ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och ett högt engagemang, som jag hoppas att du vill vara med och bidra till!
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Kortare resor över dagen en naturlig del av uppdraget, men längre resor med övernattning kommer också förekomma några gånger per kvartal på grund av det stora geografiska området.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Vem är du?
För att trivas och vara framgångsrik i rollen behöver du vara en person som inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team. Tack vare din kommunikativa förmåga bygger du förtroende med interna såväl externa parter och skapar goda samarbeten som håller över tid. Du är van att andra vill ha er hjälp och är därmed duktig på att prioritera, delegera och planera på ett sätt som skapar mesta möjliga nytta. Att vara proaktiv och strukturerad i sina åtaganden och kunna analysera situationer utifrån såväl detalj- som helhetsperspektiv, ser vi också som viktiga framgångsfaktorer i projektledarrollen.
Vi söker dig som har
några års aktuell erfarenhet som exempelvis projektledare/platschef eller erfaren arbetsledare inom bygg/anläggning, med helhetsansvar för ex. budget, prognoser samt ekonomi- och produktionsuppföljning i projekt
kunskaper inom entreprenadjuridik (AMA/AF/MER) samt erfarenhet av att självständigt hantera dessa frågor
mycket god datorvana och förmåga att använda Office-paketet och andra projektrelaterade programvaror
mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för manuellt växlad personbil
högskoleutbildning om 180hp (120p) inom teknik, väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
Meriterande
aktuell erfarenhet av att arbeta med anläggningsprojekt inom väg
några års erfarenhet från entreprenörssidan som platschef, projekt- eller arbetsledare, alternativt erfarenhet som byggledare (erfarenheten får ej vara äldre än 5 år bakåt i tiden)
erfarenhet av att ansvara för ett flertal parallella bygg/anläggningsprojekt samtidigt
erfarenhet av att driva projekt hela vägen från planering till produktion och slutförande Ersättning
