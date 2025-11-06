Projektledare inom utbildningsfastigheter
Göteborg växer och förändras snabbt.
Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsfastighetsförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Avdelningen projekt och investering har det viktiga uppdraget att genomföra projekt för ny-, ombyggnations- och underhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar avdelningen projekt och investering runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen från förstudie till överlämnande och garantiförvaltning. Avdelningen omsätter i dagsläget närmare tre miljarder per år.
Vi söker nu en projektledare till vårt verksamhetsområde utbildningsfastigheter. Som Projektledare driver du både mindre samt större nyinvesterings- och underhållsprojekt, samt om- och tillbyggnationer i det befintliga fastighetsbeståndet. I din roll som projektledare har du en ledande och samordnande roll att självständigt driva bygg- och fastighetsprojekt samt har det övergripande ansvaret för kvalité, tids- och kostnadsstyrning, uppföljning samt kundkontakt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Ansvar för förstudier, projektering samt att skapa rätt produkt till våra kunder
• Samordna konsulter och projektmedlemmar
• Ansvara för genomförande av byggprojekt
• Utföra ekonomi- och tidsstyrning
• Genomföra erfarenhetsåterföring
Tjänsten avser ett vikariat på cirka 1 år. Kvalifikationer
För rollen som projektledare behöver du ha minst tre års erfarenhet som projektledare med självständigt resultatansvar samt goda kunskaper i entreprenadjuridik, PBL och byggprocessen. För rollen krävs att du har en relevant högskoleutbildning samt tidigare erfarenhet av byggprojekt och projektledning, antingen som konsult, entreprenör eller i en beställarroll.
Annan likvärdig utbildning kombinerad med kvalificerad erfarenhet kan också bli aktuellt.
För tjänsten krävs också b-körkort och goda kunskaper i Office paketet.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
