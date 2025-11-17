Projektledare inom Masterdata till Quest Consulting
2025-11-17
Uppdragsbeskrivning
Enheten för verksamhetsnära tjänster fungerar som länken mellan IT och den operativa verksamheten. Vårt uppdrag är att säkerställa att IT-stödet är anpassat efter organisationens behov och att digitala lösningar bidrar till effektivitet, kvalitet och innovation i det dagliga arbetet.
Vi arbetar nära verksamheten och ansvarar för:
Behovsanalys och kravställning - vi fångar upp verksamhetens behov och översätter dem till tekniska lösningar.
Stöd och utbildning - vi säkerställer att användarna får rätt förutsättningar att använda systemen effektivt.
Processutveckling och digitalisering - vi driver förbättringsarbete och identifierar möjligheter till automatisering och smartare arbetssätt.
Vi söker en projektledare och verksamhetsarkitekt som ska leda arbetet med att etablera och vidareutveckla ett organisationsövergripande masterdata-område. Rollen innebär att driva projektet framåt, samordna intressenter samt säkerställa att lösningar och informationsflöden är förankrade i verksamhetens processer och behov.
Masterdatahanteringen bygger på en centralt levererad tjänsteplattform, vilket kräver god förmåga inom kommunikation, förändringsledning och förståelse för komplexa IT-lösningar.
Ansvarsområden
Leda projektet från initiering till leverans enligt fastställda mål, tidplan och budget.
Kravställa och anpassa arkitekturen för masterdata-plattformen i samverkan med centrala IT-funktioner.
Genomföra behovs- och processanalyser för att identifiera och kartlägga informationsflöden.
Samordna kravställning och dialog med verksamhetens nyckelintressenter.
Säkerställa att masterdata-lösningen integreras med befintliga system och stödjer datakvalitet, governance och säkerhet.
Bidra till framtagning av styrande dokumentation.
Kommunicera projektets status, resultat och förändringspåverkan till både verksamhet och ledning.
Obligatoriska krav
Minst 9 års dokumenterad erfarenhet som projektledare för IT- och verksamhetsutvecklingsprojekt, varav minst 3 år med ansvar för införandeprojekt.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som förändringsledare.
Minst 1 års erfarenhet av att leda implementation av BI-lösningar och/eller masterdatahantering.
Minst 4 års erfarenhet från arbete i en offentlig eller regelstyrd organisation.
Dokumenterad erfarenhet från minst två olika regulatoriskt styrda organisationer, inklusive beskrivning av skillnader i uppdrag och lärdomar.
Erfarenhet från minst två uppdrag i större organisationer (500+ anställda) där konsulten haft ansvar för att kravställa och samordna systemintegrationer samt kartlägga informationsflöden.
Minst 4 års arbete i agila team med exempelvis stand-ups, tavlor samt samskapande i verktyg som Jira och Confluence.
Minst två uppdrag under de senaste fem åren i komplexa IT-miljöer med många systemberoenden och intressenter.
Mervärdeskrav
Certifiering inom förändringsledning (t.ex. Prosci, ADKAR).
Minst 1 års erfarenhet av att hantera eller kravställa lönesystem relaterade till onboardingprocesser.
Erfarenhet från annan större regelstyrd organisation där konsulten arbetat med processkartläggning och beslutsprocesser.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-11-17
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9607225