Projektledare inom Life Science

Därför är detta jobb för dig Den här rollen är för dig som vill göra skillnad genom att driva projekt inom läkemedelsindustrin och medicintekniska branschen. Inom Life Science bidrar vi gemensamt med våra kunder till att förbättra människors liv och livskvalitet genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet. Knightec Group har en bred kompetens inom projektledning i form av kunniga medarbetare, nätverk och även en egen marknadsledande projektmetodik, XLPM - Excellence in Project Management.
Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med närmsta ledare om utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan och resa som passar dig och dina ambitioner. Därtill blir du en del av ett team med kunniga kollegor som både har roligt tillsammans och hjälper varandra framåt i uppdrag och projekt.
Du kommer arbeta inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Ansvarsområden I Uppsala har vi en bred kundbas inom Life Science vilket möjliggör varierande projekt i olika omfattning och komplexitet. Utifrån dina erfarenheter och intressen hittar vi passande uppdrag där du gör skillnad för våra kunder. Du kommer driva projekt inom exempelvis utveckling, produktion, investering eller verksamhet. Rollen kommer bland annat att innebära:
Samordna planer, styrning av ändringar och av arbete i projekt
Driva och leda projekt enligt uppsatt tidsplan, kvalité och budget
Ansvara för projektets resultat inför en styrgrupp
Hantera projektets intressenter och risker
Leda och engagera dina projektmedlemmar
Kvalifikationer För att passa i rollen trivs du i en ledande roll där du får engagera och leda dina projektmedlemmar samt har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs med att dela erfarenheter och kunskap. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Bakgrund inom tekniska ingenjörsroller
Erfarenhet av projektledning/samordning inom Life Science
Kunskap om branschens lagar, krav och riktlinjer
Vana av att arbete med tidsplan, budget, kvalitetsuppföljning och rapportering
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en eventuell provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-12-14. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Orfanidou, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
