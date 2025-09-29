Projektledare inom Affärssystem
2025-09-29
Vi söker en erfaren och driven projektledare för att leda uppgraderingen av ett affärssystem hos en av våra kunder inom energibranschen. Kunden befinner sig i en expansiv fas och behöver en projektledare med gedigen erfarenhet av affärssystem, digitala transformationer och projektledning. Rollen kräver en person med stark kommunikativ förmåga och ett naturligt ledarskap som kan skapa förtroende och driva projektet framåt.
Som projektledare kommer du att ha ett helhetsansvar för planering, ledning och genomförande av uppgraderingsprojektet. Du blir en nyckelperson i dialogen mellan interna intressenter och externa partners och säkerställer att projektet levereras i tid, inom budget och med hög kvalitet. Du förväntas arbeta tvärfunktionellt, leda förändringsresan och ställa tydliga krav på både interna och externa resurser.

Dina arbetsuppgifter
Planera och leda projektet från start till mål
Koordinera resurser och samarbeta med interna och externa intressenter
Säkerställa att projektet följer tidplan, budget och kvalitetskrav
Arbeta aktivt med riskhantering och problemlösning
Kommunicera regelbundet och tydligt om projektets framdrift
Säkerställa smidig övergång och integration av den nya lösningen i verksamheten
Skallkrav
Minst 10 års erfarenhet av projektledning, gärna inom affärssystem och digitala transformationer
Dokumenterad erfarenhet av större implementeringsprojekt
Van att arbeta nära både IT-, ekonomi- och verksamhetsavdelningar
God förståelse för olika affärssystem och integrationer, med fördel IFS
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Engagerad i att skapa delaktighet och förståelse i förändringsprocesser
Mycket goda kommunikativa färdigheter på svenska
Omfattning och tidsplan
Startdatum: 2025-12-01
Slutdatum: 2026-12-01
Option: Möjlighet till förlängning med 12 månader
