Projektledare/fysioterapeut inom bäckenbottenhälsa
Region Gotland / Sjukgymnastjobb / Gotland Visa alla sjukgymnastjobb i Gotland
2026-01-12
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Obstetrik och gynekologi
Verksamheten omfattar obstetrisk och gynekologisk slutenvård, BB, gynekologisk mottagning, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning med totalt cirka 80 anställda.
Inom verksamheten arbetar undersköterskor, barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och kurator med patienter som har olika gynekologiska behov som berör alltifrån undersökningar och behandlingar till olika frågeställningar och utredningar av olika tillstånd eller besvär.
Tjänsten är en projektanställning, med syftet att säkerställa att implementeringen av de nationella riktlinjerna för bäckenbottendysfunktion ses över. Målet är bland annat en mer sammanhängande vårdkedja, lokal förankring av riktlinjerna så att de passar befintlig verksamhet samt att att organisera multiprofessionell samverkan.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
I din roll som fysioterapeut arbetar du kliniskt med bedömning, diagnostik och behandling av patienter med bäckenbottendysfunktion.
Utöver det kliniska arbetet som fysioterapeut projektleder du implementering och uppföljning av nationella riktlinjer.
Du handleder och undervisar kollegor och andra professioner såväl som att du arbetar med samordning och utveckling av arbetssätt i multiprofessionella team. Du kommer att arbeta inom verksamhetens alla enheter.
Vem är du?
Vi söker en legitimerad fysioterapeut med fördjupad kompetens inom kvinnohälsa och bäckenbotten som vill kombinera kliniskt arbete med ett tydligt uppdrag inom verksamhetsutveckling. Rollen innefattar projektledning av utvecklings- och implementeringsarbete kopplat till nationella riktlinjer.
Du som söker är legitimerad fysioterapeut med klinisk erfarenhet inom kvinnohälsa, obstetrik och gynekologi samt arbete i multiprofessionella team. Du har även kvalificerad vidareutbildning inom bäckenbotten.
Vi ser det som meriterande om du har specialistkompetens som fysioterapeut, inom relevant område. Meriterande är även erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller förbättringsarbete samt handledning och undervisning av kollegor och andra professioner.
Du har förmågan att självständigt bedöma, diagnostisera och behandla patienter med bäckenbottendysfunktion och du arbetar evidensbaserat och i enlighet med nationella riktlinjer.
Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och har god förmåga att göra kvalificerade bedömningar samt planera och genomföra evidensbaserade behandlingsinsatser vid bäckenbottenproblematik.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
