Projektledare för Net Zero SME
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg
2026-04-21
Vill du driva ett EU-finansierat innovationsprojekt som bidrar till klimatneutralt byggande i Helsingborg? Som projektledare för Net Zero SME får du utveckla nya lösningar tillsammans med näringsliv och stad - och omsätta idéer till verklighet i vår testbädd i Oceanhamnen. Låter det som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stad som arbetsgivare har cirka 10 000 medarbetare och 470 chefer. Stadsledningsförvaltningen är en av nio förvaltningar och leds av våra två biträdande stadsdirektörer. För att kunna utföra vårt uppdrag är vi organiserade i sex olika avdelningar. Vår förvaltning har ett viktigt och spännande uppdrag där vi finns till för andra - för kollegor, andra förvaltningar, helsingborgaren och företagen , för att nämna några. Stadsledningsförvaltningen ska - leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden, - erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna, - i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Om projektet
Vi söker en engagerad projektledare för att leda vårt projekt Net Zero SME, finansierat av Interreg EU. Projektet fokuserar på rollen som små och medelstora bolag har i stadens ambition att uppnå klimatneutralitet med fokus på bygg- och anläggningsbranschen. Här kan du läsa mer om projektet: https://www.interregeurope.eu/net-zero-smes
Inom ramen för projektet utvecklas en upphandlingstävling riktad mot nystartade bolag som erbjuder produkter och tjänster som kan hjälpa staden att minska CO2 avtryck i sina bygg- och anläggningsprojekt. Projektet involverar flera av stadens förvaltningar och bolag. Som en del av projektet kommer vi också att arbeta aktivt med lärande internt hos stadens förvaltningar och bolag och genom att sprida våra kunskaper till andra städer i Sverige och Europa.
Inom Net Zero SME ser vi klimatneutralt byggande som en möjlighet att främja nya lösningar och arbetssätt som kanske inte finns på marknaden idag. Med hjälp av vår testbädd kan intresserade partners testa och utveckla idéer i pågående projekt och byggande, främst i Oceanhamnen. Här ska vi erbjuda möjligheten att visa proof of concept och bidra till våra klimatmål.
Som projektledare ska du utveckla och genomföra upphandlingstävlingen för små och medelstora bolag. Du ansvarar även för kommunikation kring initiativen och rapportering mot Interreg. Du ska jobba i nära samarbete med projektledaren för H+ projektet. Du kommer även jobba i nära samarbete med stadens centrala testbäddskoordinator. Rollen ligger administrativt på avdelningen för Innovation och transformation men ingår som resurs i H+ projektet: https://hplus.helsingborg.se/ Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Utveckla och genomföra upphandlingstävling med hjälp av stadens specialister
Planera och genomföra kommunikationsinsatser
Koordinera och genomföra evenemang, workshops och möten
Koordinera och genomföra aktiviteter som attraherar och knyter företag, kommuner och andra potentiella partners till Helsingborg
Rapportering till Interreg och Tillväxtverket
Kommunikation med övriga projektpartners, delta i projektmötenKvalifikationer
Du har ett driv och ett stort intresse för innovations- och transformationsprocesser och god förståelse för hur olika aktörer tillsammans kan samverka för att lösa komplexa utmaningar. Du har en bra förmåga att se det väsentliga och prioritera. Du är initiativtagande och duktig på att få saker att hända. Du har exceptionellt god kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska. Du tar eget ansvar, har en god samarbetsförmåga, gillar att arbeta i team och är lösningsfokuserad. Du har förmågan att driva processer framåt och motiveras av att bygga och utveckla relationer. Du är någon som ser möjligheter, tänker affärsmässigt och är initiativrik.
Du har/är
Erfarenhet som projektledare
Utomordentliga kommunikations- och samarbetsförmågor
Förmågan att driva möjligheter och få med dig folk, genom att se nya möjligheter, inspirera och lyfta fram andra
Erfarenhet av att arbeta med partnerskap och samarbeta med olika typer av aktörer
Förståelse för affärsutveckling och produktutveckling
Initiativrik och självgående, med förmåga att driva processer framåt
Meriterande om man har drivit externt finansierade projekt inom Helsingborg Stads organisation tidigare
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Anställningsform: Projektanställning
Omfattning: 50%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Ca 2 år
Antal tjänster: 1 Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123995".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Helsingborgs kommun
https://helsingborg.se/
Stortorget 17
)
251 89 HELSINGBORG
Helsingborgs stad Kontakt
Peter Ekström peter.ekstrom@helsingborg.se Jobbnummer
9867113