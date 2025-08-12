Projektledare Energi - Flexibla och robusta energisystem
2025-08-12
Vill du driva och arbeta i energi- och hållbarhetsprojekt som bidrar till en mer klimatsmart framtid? Vi på Stiftelsen Chalmers Industriteknik söker en driven och engagerad projektledare för energiområden - med möjlighet att påverka, leda innovation och skapa verklig samhällsnytta. Om tjänsten Som projektledare inom energi kommer du att bli en nyckelspelare i vårt team som arbetar med teknikutveckling, innovation och implementering av lösningar för energiomställning och hållbar utveckling. Du leder både mindre och större projekt mot näringsliv, offentlig sektor och myndigheter - ofta i samverkan med akademi.
Projekten du arbetar med kan innefatta utveckling av lösningar inom energilagring, efterfrågeflexibilitet, smarta nät, energigemenskaper mm. Du kommer att arbeta mot flera olika sektorer som fastighetssektorn, industrisektorn och transportsektorn. Huvudfokus kommer att vara på elsystemet men arbetet berör även produktion, distribution och lagring av andra energibärare som värme, kyla, biogas och vätgas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Planera, driva och följa upp innovationsprojekt inom energi, särskilt inom området flexibla och robusta energisystem
Delta i aktiviteter in projekten som rör konceptutveckling, verifiering av koncept och förberedelse för uppskalning
Koordinera tvärvetenskapliga projektgrupper och samarbeta med interna och externa partners
Delta i ansökningsprocesser och formulering av projektförslag till forskningsfinansiärer och kunder
Säkerställa leverans enligt uppsatta mål, tidplan och budget
Kommunicera projektresultat, framdrift och effekter såväl internt som externt
Bidra till strategiarbete och utveckling inom energiområdet på Chalmers Industriteknik
Om dig
Du har ett stort intresse för energiinnovation, hållbar teknik och vill vara en del av energiomställningen. Vi tror att du har:
Relevant högskole-/universitetsexamen (civilingenjör, master) inom energi, elektroteknik, automation, fysik eller likvärdigt
Praktisk erfarenhet av projektledning inom energi- och/eller hållbarhetssektorn
God kommunikativ förmåga samt vana av att samordna och engagera flera intressenter
Analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt
Meriterande är erfarenhet av ansökningsarbete, affärsutveckling och innovationsprojekt
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Personliga egenskaper för att lyckas som projektledare inom energi Initiativrik, nyfiken och prestigelös
Strukturerad, självgående och samtidigt en god lagspelare
Flexibel och van vid att hantera flera parallella uppdrag
Engagerad och angelägen om att skapa hållbara resultat
Vad vi erbjuder
Hos Chalmers Industriteknik får du möjlighet att arbeta i en dynamisk, nytänkande och växande organisation med tydligt fokus på lösningsorienterat arbete mot en hållbar framtid. Här värdesätts både din tekniska kompetens och din vilja att utvecklas. Vi erbjuder bland annat:
Flexibla arbetstider och stora möjligheter till balans mellan arbete och fritid
Generöst semesteruttag (30 dagar), 4 komp.dagar, pension och hälsofrämjande förmåner
Kontor i centrala Göteborg nära Chalmers campus samt hybrid-arbetsmöjlighet
Löpande kompetensutveckling och praktiskt inflytande i din arbetsvardag
Anställningsvillkor och ansökningsprocess Tillsvidareanställning, 100% - vi tillämpar sex månaders provanställning som start
Placeringsort: Göteborg (Johanneberg), hybridlösning möjlig
Tillträde enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Vänligen bifoga CV samt ett kort personligt brev.
Kontakt: Frågor kring rollen och bolagetVid frågor kring tjänsten eller om Chalmers Industriteknik är du välkommen att kontakta: Claes Sommansson, gruppchef - claes.sommansson@chalmersindustriteknik.se
Susanna Turja, HR Partner - susanna.turja@chalmersindustriteknik.se
Om ossStiftelsen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation dedikerad till att driva innovation för ett hållbart samhälle. Vi är ett passionerat team av innovatörer, forskare och projektledare som tillsammans möjliggör omställning och utveckling för framtiden. Kom och gör skillnad hos oss!
